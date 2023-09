Settimana Europea della Mobilità a Pisa: colazione in Ponte di Mezzo

Entra nel clou la Settimana Europea della Mobilità. Cominciata ieri, l’iniziativa che si svolge a livello europeo per promuovere politiche di mobilità sostenibile nelle città andrà avanti fino a sabato 23. Il tema di quest’anno è il "Risparmio Energetico": un tema che vuole far riflettere sui consumi energetici e, in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiori costi per la collettività non solo in termini ambientali. La Settimana Europea della Mobilità si inserisce nell’ambito del World Car Free Day a cui Pisa partecipa proprio oggi con la chiusura dei Lungarni cittadini e di Ponte di Mezzo e che ospita la colazione sul ponte. È proprio in occasione della giornata senza auto che dalle 8 alle 13, oggi, Ponte di Mezzo, i Lungarni Gambacorti, Galilei, Pacinotti e Mediceo saranno chiusi al traffico. Sarà, dunque, una giornata ricca di eventi. Alle 9.30, l’immancabile colazione sul ponte, realizzata in collaborazione con Confcommercio, mentre alle 10.30 in piazza XX Settembre avrà luogo un evento ludico su mobilità e sicurezza stradale in collaborazione con la polizia municipale di Pisa. Tutti in sella, alle 17 con partenza da piazza Vittorio Emanuele II, sarà il turno della "Fancy Women Bike Ride". Una pedalata gioiosa, colorata e fantasiosa, tutta al femminile e che si svolge in contemporanea in quasi 200 città del mondo. A Pisa, la pedalata passerà dalle vie del centro con destinazione il ponte ciclopedonale di Riglione. Domani alle 12 in Piazza XX Settembre sarà presentata la "Hug Bike", la bici degli abbracci. Sia domani che mercoledì 20 settembre dalle 10 alle 12 invece ci saranno degli incontri con le scolaresche in Logge di Banchi. Giovedì 21 settembre, a Palazzo Blu, si terrà l’incontro formativo dal titolo: "Il valore delle parole. La narrazione sbagliata degli incidenti stradali e l’importanza di una comunicazione deontologicamente corretta" organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana da Fiab in collaborazione con La Nazione. Sabato 23 la conclusione con l’evento "Tutti sulla ciclopista" (9.30) a San Piero.

E.M.D.P.