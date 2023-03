"Settimana di riflessione" Patto Civico fa slittare la scelta del candidato

Slitta di un’altra settimana la scelta del candidato sindaco da parte del Patto Civico. Antonio Veronese infatti non è disponibile a candidarsi, dopo l’esperienza di cinque anni fa, e pur sostenendo il progetto della lista vorrebbe individuare un nome alternativo. Tuttavia nell’ultima riunione dell’altra sera il direttivo del Patto avrebbe di nuovo chiesto con insistenza all’imprenditore e consigliere comunale uscente di candidarsi e in risposta avrebbe ottenuto "un’altra settimana di riflessione". L’impressione è che Veronese avesse in mente un’operazione politica diversa quando oltre un mese fa ha presentato alla città il suo Patto Civico, pronto a correre in modo autonomo "da centrodestra e centrosinistra": provare a costruire un soggetto che occupasse il centro dello scacchiere politico con l’obiettivo di avviare (come ha fatto) un’interlocuzione soprattutto con il Terzo Polo. Progetto però che sarebbe naufragato per l’indisponibilità di molti dei suoi di allearsi con i seguaci pisani di Renzi e Calenda. Da qui la decisione di andare avanti da soli con un programma politico improntato unicamente al civismo che potrebbe però avere già il fiato corto nell’orizzonte politico, visto che il centro rischia di essere, a Pisa, un luogo, elettoralmente parlando, parecchio affollato: non solo c’è il Terzo Polo (Italia Viva, Azione, Psi e Liberal forum), ma anche Riformisti, che domani dopo aver saltato la presentazione del suo programma, incontreranno Paolo Martinelli per chiarire il loro ruolo (e il peso) nelle scelte del centrosinistra, il movimento di Andrea Buscemi (Centro) e la lista civica ispirata da Michele Conti, Pisa al centro che, al momento, appare il movimento più robusto e strutturato in città in vista delle elezioni.