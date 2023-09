Settimana del mare, inaugurata mostra alla Leopolda

Pisa, 18 settembre 2023. La Settimana del mare a Pisa entra nel vivo, in attesa del raduno nazionale dei Marinai d’Italia in programma il prossimo fine settimana (23-24 settembre) quando sono attese in città migliaia di persone, in particolare per il momento clou rappresentato dalla rassegna e defilamento dei reparti della Marina Militare e dei gruppi A.N.M.I. sul Lungarno di domenica mattina.

Ieri (domenica 17) alla Stazione Leopolda è stata inaugurata la mostra dedicata alla Marina Militare, alla storia dell’associazione Marinai d’Italia e al modellismo dedicato al mare e alla marineria. Erano presenti l’ammiraglio di squadra (r) Pierluigi Rosati, presidente nazionale ANMI, Isabella Campagnol, madrina della mostra, Raffaella Bonsangue, delegata del Sindaco, Alessandro Bargagna, presidente del Consiglio Comunale, contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, comandante Accademia Navale di Livorno, contrammiraglio Mauro Galliussi, direttore CISAM di San Piero a Grado.

Il programma prosegue per tutta la settimana con incontri nelle scuole, conferenze, attività in mare. Martedì 19 settembre (ore 09.45), a Calci, località La Gabella, è prevista la commemorazione e deposizione di corona in ricordo dei Caduti del Monte Serra; a seguire, Santa Messa alla pieve di Calci e visita al sacrario sul Monte Serra. Alle ore 16.00, al Museo delle navi antiche di Pisa, la conferenza a pannelli “Configurazione delle navi militari e logistiche nel I e II sec. D.C.”, a cura dell’ammiraglio di squadra (r) Cristiano Bettini; e a seguire la conferenza “Gli scavi delle Navi Antiche a San Rossore”, a cura del professor Andrea Camilli, direttore del museo. Mercoledì 20, tra le altre attività, è in programma allo stadio comunale di Uliveto Terme: (ore 16.00) la partita del Cuore fra le rappresentative MMI, Marina Nord e il Pisa Sporting Club Primavera, a scopo benefico. Il ricavato sarà devoluto alle CC.RR.II. di Uliveto Terme e di San Giovanni alla Vena e alla Misericordia di Vico Pisano. Organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) tramite il Gruppo Marinai di Pisa, il raduno nazionale si svolgerà a Pisa nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre. XXI raduno nazionale dei Marinai d’Italia (23-24 settembre) Settimana del mare (17 - 22 settembre) Programma: Martedì 19 settembre Ore 09.45, Calci, località La Gabella: commemorazione e deposizione corona in ricordo dei Caduti del Monte Serra; a seguire, Santa Messa alla pieve di Calci e visita al sacrario sul Monte Serra. Ore 16.00, Museo delle navi antiche di Pisa: conferenza a pannelli “Configurazione delle navi militari e logistiche nel I e II sec. D.C.”, a cura dell’ammiraglio di squadra (r) Cristiano Bettini; a seguire conferenza “Gli scavi delle Navi Antiche a San Rossore”, a cura del professor Andrea Camilli, direttore del museo. Mercoledì 20 settembre Ore 09.30 - 12.30, Marina di Pisa, piazza Sardegna (acque interne/esterne diga foranea): attività in mare “Esercitazione di soccorso in mare” a favore degli studenti, a cura della Guardia Costiera/associazioni di salvataggio/C.R.I. (attività con cani, moto d’acqua, mezzi navali, eli con soccorritore); Scuola vela/simulatore vela per gli studenti, a cura della sezione della Lega Navale di Pisa. Ore 16.00, stadio comunale di Uliveto Terme: partita del Cuore fra le rappresentative MMI, Marina Nord e Pisa Sporting Club Primavera, a scopo benefico. Il ricavato sarà devoluto alle CC.RR.II. di Uliveto Terme e di San Giovanni alla Vena e alla Misericordia di Vico Pisano. Giovedì 21 settembre Ore 16.00, Stazione Leopolda: premiazione concorso fotografico e concorso studenti. Ore 17.00, Museo delle navi antiche di Pisa: conferenza “Eroi sul mare, le imprese della Regia Marina nella Grande Guerra” a cura del professor Marco Gemignani. Ore 19.00, hotel Duomo: conversazione “Il rancio di bordo - da Noè alle portaerei”, organizzato dal Rotary Club Pisa Galilei per raccolta fondi a favore del “Progetto di Oncologia Pediatrica in Kosovo”, promosso dall’associazione Nicola Ciardelli - Odv e Ets. (per adesioni: [email protected]). Venerdì 22 settembre Orario da definire, porto di Livorno: visite a bordo delle Unità Navali ormeggiate. Presenza (fino a domenica 24) in piazza Vittorio Emanuele II del Centro Mobile Informativo (C.M.I.) della Marina Militare. Ore 10.00, Ponte di Mezzo: alzabandiera ufficiale del XXI Raduno nazionale dei marina d’Italia. Ore 11.00, Porta a Mare in Largo Marinai d’Italia: inaugurazione targa commemorativa del Raduno, donata dalla presidenza ANMI al Gruppo di Pisa, deposizione di corona al monumento al marinaio. Ore 16.00, palazzo dei Dodici in piazza dei Cavalieri: conferenza “Pisa, il riflesso del Mare”, a cura della professoressa Gabriella Garzella. Ore 18.00, chiesa di San Sisto: Santa Messa. Sabato 23 settembre Orario da definire, porto di Livorno: visite a bordo delle Unità Navali ormeggiate. Ore 09.00 - 15.00, Officine Garibaldi: assemblea nazionale A.N.M.I.. Ore 10.30, Marina di Pisa: Regata velica, trofeo XXI Raduno Nazionale Marinai d’Italia, (Marina di Pisa - Luminella - Ship Light - Marina di Pisa). Quote di iscrizione per la partecipazione alla Regata devolute da parte della sezione della Lega Navale di Pisa a favore dell’Istituto Andrea Doria Assistenza Orfani Marina Militare. Ore 17.00, teatro Verdi: concerto della Banda Musicale M.M.I.. Ore 17.30, Porto d Pisa: premiazione della Regata. Ore 21.00, terrazza della Stazione Leopolda: Vin d’honneur per le autorità. Domenica 24 settembre Ore 09.00 - 13.00, Lungarni: rassegna e defilamento dei reparti della Marina Militare e dei gruppi A.N.M.I. sul Lungarno Sud, da piazza San Paolo a Ripa d’Arno a Ponte della Fortezza. Pomeriggio, porto di Livorno: visite a bordo delle Unità Navali ormeggiate. Ore 18.00, Ponte di Mezzo: cerimonia dell’Ammainabandiera.

