Settantasette raggiri in appena 6 mesi

Sono in tutto 77 le truffe a danno degli anziani nel primo semestre del 2023 in provincia di Pisa, mentre nel comune le truffe a danno degli over 65, sono 28. Sono i dati rilasciati dalla prefettura di Pisa e che raccolgono il numero di delitti denunciati sul territorio ai vari corpi di polizia e alle tante Stazioni dei carabinieri. Un dato in linea con quello dell’anno scorso quando in provincia le truffe sono state 174, contro le 61 nel comune di Pisa. Un dato diverso invece quello delle frodi informatiche (sempre agli anziani) che si prospetta in rapida crescita, infatti, per il primo semestre del 2023, le frodi sono state 46 per la provincia e 22 per il comune di Pisa. Contro le 62 (provincia) e 20 (comune) del 2022. Nel 2018 erano rispettivamente 24 (provincia) e 9 (comune).

In pratica nel primo semestre di quest’anno nel comune di Pisa si sono registrate tante denunce quante quelle di tutto il 2022. Le nuove tecnologie sempre più sofisticate e la digitalizzazione della burocrazia e dei servizi hanno infatti, incrementato il fenomeno delle frodi online. Attraverso telefonate, sms, o le piattaforme social, i truffatori possono contattarti per proporti investimenti vantaggiosi, promesse di vantaggi immotivati o premi.

Le frodi bancarie – come spiegato anche nel vademecum del sito del ministero dell’interno - stanno diventando sempre più evolute e per poterle riconoscere occorre prestare attenzione. La casistica delle truffe è molto variegata e sempre in evoluzione, per questo è importante tenersi informati. I numeri da chiamare in caso di truffa o per segnalare comportamenti sospetti sono il 112 e lo 050 910811. A Pisa è presente anche uno sportello contro le truffe alla Lega Spi I Passi, in largo Ippolito Nievo 5, che tornerà attivo a settembre, il numero di telefono è 050561744.

E.M.D.P.