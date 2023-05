Sesta Porta: rotonda intitolata al prof Lupi

Fu cultore e grande appassionato della storia di Pisa e alla città dedicò gran parte dei suoi studi e delle sue opere. Pisa ricorda il professore emerito Clemente Lupi (1840-1919) con l’intitolazione di una rotonda alla Sesta Porta. Clemente Lupi, figlio della metà dell’800, nacque a Vitolini nel comune di Vinci. Dopo gli studi ottenne la cattedra di Paleografia e Archeologia all’Università di Pisa. E’ ricordato per il suo compendio di paleografia, pubblicato nel lontano 1875, che fu giudicato "lavoro di merito non comune e adottato quale libro di testo in quasi tutte le scuole paleografiche". Risalgono invece al 1877 le pregiate illustrazioni delle antiche iscrizioni del Duomo di Pisa di cui fu artefice Lupi, il quale si occupò inoltre della storia della celebre Madonna di sotto gli organi. Di lui resta ancora oggi l’apprezzatissimo scritto "Sulle origini del Camposanto di Pisa". Dopo una vita passata a insegnare tra i banchi delle aule universitarie, Lupi fu chiamato a dirigere l’Archivio di Stato di Pisa in cui "profuse tutta la sua cultura paleografica e storica". Nell’ultima parte della sua vita curò la raccolta di documenti pisani che riguardano la storia della Sardegna. "Abbiamo fortemente voluto questo riconoscimento – spiega la bisnipote Barbara Lupi presente alla intitolazione insieme alla sorella Maria Rosa Lupi e alla cugina Maria Paola Checcucci –, perché riteniamo che un personaggio di tale lignaggio, che tanto ha dato e tracciato nella storia di Pisa, venisse ricordato ab aeterno".

Ilaria Vallerini