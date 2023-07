Servizio civile: 38 giovani volontari all’officina trasfusionale Aoup

Come già avvenuto nel settembre 2022, un contingente di 38 giovani volontari del Servizio civile universale, in servizio nelle sedi Avis della Toscana, ha fatto visita alla Sezione dipartimentale Officina trasfusionale area vasta nord-ovest e all’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup, dirette rispettivamente dalla dottoressa Maria Lanza e dal dottor Alessandro Mazzoni. L’evento, organizzato dalla sede regionale di Avis, è servito a illustrare il percorso sangue ed emocomponenti dalla donazione fino a ai processi di lavorazione, validazione e distribuzione di prodotti finiti e trasfondibili, che si svolgono nell’Officina trasfusionale, polo centralizzato per l’area vasta nord-ovest. I giovani volontari dovranno sensibilizzare e informare adeguatamente i cittadini sulla donazione di sangue, plasma e piastrine, specie in periodi di estrema carenza quali i mesi estivi.