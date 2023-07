Servizi demografici: accesso libero alla Sesta Porta con priorità a anziani e fragili

Pisa, 4 luglio 2023 – Cambiano le modalità per richiedere il rilascio di carte di identità, certificazioni ed autentiche presso gli uffici anagrafici della Sesta Porta. Il Comune di Pisa, per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, con la temporanea abolizione del sistema di prenotazione online, ha previsto, infatti, l’accesso libero agli uffici, con ritiro del ticket dal totem posto all’ingresso, fino al numero massimo possibile di accessi nell’arco della giornata. Stabiliti accessi prioritari per situazioni di urgenza e persone diversamente abili, anziani e donne in gravidanza.

“In ottica di miglioramento dei servizi – spiega l’assessore ai servizi demografici e ai rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro -, a seguito di una breve sperimentazione che abolisce il sistema di prenotazione online, visti gli esiti positivi, abbiamo deciso di mantenere presso gli uffici della Sesta Porta l’accesso libero allo sportello anagrafico, dedicato al rilascio delle carte di identità, delle certificazioni e delle autentiche, previo ritiro di numero di prenotazione sul posto. L’accesso libero sarà garantito fino ad esaurimento delle prenotazioni disponibili, nello specifico 60, di cui 10 per le urgenze, dal lunedì al venerdì mattina, mentre il martedì e il giovedì pomeriggio verranno messi a disposizione ulteriori 25 numeri di cui 5 riservati alle urgenze”.

“Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia di una squadra amministrativa compatta ed efficiente e soprattutto grazie al personale dell’ufficio che si è reso disponibile per offrire questa opportunità. L’ufficio anagrafe, situato alla Sesta Porta, ha assicurato da gennaio a maggio, in orario ordinario, l’emissione di circa 5182 carte d’identità elettroniche, considerata l’ubicazione strategica degli uffici, i numeri delle richieste sono in aumento. È importante sottolineare che, al di là dell’ordinaria prenotazione, abbiamo fortemente voluto garantire una corsia preferenziale alle persone diversamente abili, anziani ultrasessantacinquenni e alle donne in stato di gravidanza. Mentre le urgenze, debitamente comprovate, saranno evase in brevissimo tempo previo ritiro dei numeri dedicati. Presso le sedi di Marina di Pisa e di Riglione, considerata l’affluenza più ridotta, rimane immutato il rilascio delle carte di identità, delle certificazioni e delle autentiche mediante accesso libero senza numero di prenotazione, con l’istituzione, anche nelle predette sedi, di accessi prioritari dedicati alle persone diversamente abili, alle persone anziani ultrasessantacinquenni e alle donne in stato di gravidanza”.

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12, saranno quindi messi a disposizione degli utenti 60 numeri, di cui 10 per le urgenze (furto, smarrimento documenti e altre situazioni di comprovata urgenza); il martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, saranno invece messi a disposizione degli utenti 25 numeri, di cui 5 per le urgenze. Sia in orario diurno che pomeridiano i numeri per accedere alle prestazioni dei servizi demografici presso gli uffici della Sesta Porta saranno messi a disposizione a partire dall'inizio dell'orario di apertura al pubblico. Sarà inoltre garantito l’accesso prioritario a persone diversamente abili, alle persone anziane e alle donne in stato di gravidanza. Gli uffici sono comunque a disposizione per particolari esigenze dei cittadini al numero 3336264260, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10,30, e al call center loro riservato al numero 800 98 12 12, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16.

I NUOVI UFFICI DELLA SESTA PORTA. Da lunedì 27 febbraio gli uffici di Anagrafe e Stato Civile del Comune di Pisa sono stati trasferiti dalla sede di Palazzo Gambacorti a quella della Sesta Porta. Il trasferimento si inserisce nel quadro di un processo di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici comunali che ha l’obiettivo di fornire servizi più puntali, efficienti e precisi ai cittadini. I nuovi locali sono infatti più funzionali, moderni e facilmente raggiungibili dall’utenza grazie alla presenza del terminal degli autobus e del parcheggio di Metropark, raggiungibile sia da via Battisti (dal sottopassaggio della Sesta Porta) che da via Quarantola. Alla Sesta Porta inoltre si trovavano già la Polizia Municipale, Sepi e Pisamo, con quest’area che è quindi diventata una sorta di “casa” dei servizi comunali al cittadino. Sosta gratuita di 30 minuti al parcheggio di Metropark.

A partire da sabato 1° luglio il parcheggio Metropark, che si trova tra via Quarantola e via Cesare Battisti, mette a disposizione dei cittadini che devono recarsi alla Sesta Porta e alla Stazione Centrale, circa 300 posti auto, destinandoli al servizio “kiss & ride” (fermata e discesa) con sosta gratuita fino a 30 minuti. Il tutto grazie a un accordo sottoscritto tra Comune, Pisamo e Metropark, società del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane che gestisce il portafoglio parcheggi del Gruppo. L’ingresso al parcheggio con l’auto può avvenire sia da via Battisti (dal sottopassaggio della Sesta Porta) che da via Quarantola, mentre l’uscita con l’auto avviene solo da via Quarantola. Superati i primi 30 minuti di sosta il parcheggio diventa a pagamento, secondo orari e tariffe disposti da Metropark (orario di tariffazione dalle 6 alle 1; 2 euro per la prima ora 1,50 dalla seconda ora in poi; tariffa giornaliera di 8 euro; pagamento con contanti, Bancomat e Carta di Credito; previsti abbonamenti mensili).