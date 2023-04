Servizi aggiuntivi anti-pusher e droga

Servizi aggiuntivi. I carabinieri della provincia di Pisa, nell’ambito dei servizi dedicati alle festività pasquali, hanno organizzato un articolato controllo del territorio per rafforzare la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza. Sono già stati predisposti infatti, per la giornata di ieri e per l’intero weekend pasquale, servizi straordinari da parte di tutti i presidi dell’Arma, sia del capoluogo che della provincia, in aggiunta alle normali pattuglie di routine, per contrastare i reati contro la persona e il patrimonio, tenuto conto anche del notevole afflusso dei turisti che giungeranno nel territorio pisano per godere dei suoi beni artistici e paesaggistici.

I servizi programmati permetteranno anche di monitorare e prevenire fenomeni di microcriminalità, lo spaccio di stupefacenti e ogni condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.