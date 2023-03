Servizi a sostegno delle piccole e medie imprese nell’Area Credito

L’Area Credito di Confcommercio Provincia di Pisa supporta pmi, lavoratori autonomi e professionisti per tutte le esigenze finanziarie, dalla prima fase di start up e per tutto il percorso di impresa, offrendo ad aziende e imprenditori una serie di strumenti per l’accesso al credito alle migliori condizioni possibili. CentroFidi Terziario è l’intermediario finanziario di Confcommercio che consente a imprese e partite Iva di finanziare i propri programmi di investimento e sviluppo, a condizioni competitive e con tempi rapidi, avvalendosi di una consolidata rete di convenzioni con i maggiori istituti di credito. I professionisti dell’area Credito sono a disposizione per pratiche di finanziamento a tasso agevolato, check up finanziario aziendale, consulenza e assistenza per l’accesso a bandi e contributi. Per maggiori informazioni contattare la responsabile Francesca Cagnoni: 3880664217 – 0507846623 o [email protected]