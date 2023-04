"Serve maggior impegno, è in gioco la salute"

Quella ricevuta da Giani è una risposta ritenuta deludende da Galletti. L’esponente pentastellato, infatti, passa all’attacco. "Le nostre “superficiali osservazioni”, per richiedere la bonifica delle aree contaminate da Keu - così come definite dal Presidente Giani - seguono le dichiarazioni fatte dalla giunta toscana a luglio 2022, in cui si era impegnata a procedere con la bonifica". "Se le nostre osservazioni sono superficiali, allora lo sono anche le promesse fatte dalla giunta che non sono state ancora mantenute", arringa Irene Galletti, consigliera regionale del Movimento 5 stelle. "È importante anche notare che gran parte delle dichiarazioni del presidente Eugenio Giani si riferiscono a situazioni che risalgono al 2021 – dice l’esponente pentastellato –. Siamo nel 2023 e sarebbe stato doveroso fornire un aggiornamento anche senza la nostra interrogazione. Inoltre, recenti studi hanno dimostrato che il cromo trivalente presente nel Keu può diventare cromo esavalente a contatto con l’ossigeno, l’acqua e il suolo, mettendo a rischio la salute e l’ambiente nei 13 siti contaminati conosciuti".

"Lungo la strada regionale 429, tra Empoli e Castelfiorentino, i terreni inquinati sono stati semplicemente coperti con teli, creando agitazione tra i residenti giustamente in protesta – rileva Galletti – . Al Green Park di Pontedera sono state avviate solo di recente le prime operazioni di rimozione dei rifiuti, e a Crespina Lorenzana il materiale Keu è stato perfino utilizzato per dei lavori di sistemazione di un tratto di acquedotto".

"Non è accettabile sentirsi dire nel 2023 che la giunta si sta attivando per mettere un po’ di soldi nella prossima variazione di bilancio, o che“ben” 97mila euro sono stati stanziati per approfondimenti ambientali e monitoraggio – chioda Galletti – . Se Arpat avesse operato al massimo delle sue capacità e non fosse stata privata di risorse a partire dal 2009, non ci troveremmo ora costretti ad accontentarci di queste scarse risorse per effettuare le necessarie analisi ambientali".