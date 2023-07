Travolto dal tir, muore ex professore universitario

San Giuliano (Pisa), 1 luglio 2023 – “Non tornare a casa, resta qui”. L’amico, che abita a Pontasserchio, voleva proteggerlo in qualche modo. Il destino. Sergio Vaglini, 83 anni, già docente di Ingegneria Nucleare all’Università di Pisa, nella sua abitazione però, non ci è mai arrivato. Intorno alle 18, la tragedia. In via Veneto stava viaggiando con il suo scooter elettrico. Ma, all’altezza della curva sulla rotonda nei pressi del parco La Pace, in direzione di San Giuliano Terme, un tir lo ha come agganciato (non si conoscono le cause). Un attimo e il piccolo mezzo è stato trascinato per metri dall’autoarticolato. Lui si è ribaltato e non c’è stato nulla da fare. Era nato nel 1940. L’autista del mezzo, anche lui del posto, si è accorto dopo di quello che era successo.

In strada è rimasta una scia di sangue e dolore. Il professor Vaglini lascia un figlio e una figlia. I sanitari della Misericordia di Pisa hanno tentato di rianimarlo per lunghi minuti. Sul posto, è arrivata anche la polizia municipale, per limitare la zona e permettere prima i soccorsi e poi la rimozione del corpo del mezzo. Corpo che è stato portato a medicina legale. Scontata l’indagine sul camionista per questa morte. In quell’area ci sono anche le telecamere, proprio al centro della rotonda che inquadrano il punto dell’incidente. In direzione Orzignano nella curva della rotonda di Pontasserchio all’incrocio tra via Che Guevara e via Vittorio Veneto. Un ulteriore aiuto, la videosorveglianza, per la ricostruzione. Anche se la dinamica - a una prima indagine degli agenti della polizia locale di San Giuliano - parrebbe abbastanza chiara. L’uomo è stato prima sbalzato dalla carrozzina elettrica che si è ribaltata, il corpo poi è stato trascinato per più di 10 metri. I soccorsi sono intervenuti subito da Vecchiano e poi da Pisa.

A Pontasserchio è arrivata anche la vicesindaca Lucia Scatena, in rappresentanza del primo cittadino, Sergio Di Maio, che è fuori in questi giorni.

Sconvolta Pontasserchio per questo nuovo dramma della strada. Molte le persone che si sono fermate per vedere che cosa fosse successo. “Grave incidente alla rotonda dell’Aci... se possibile prendere strade alternative...”, il tam tam sui social. Seguono messaggi di condoglianze. Qualcuno si pone anche il problema: “Dove possono circolare le carrozzine per disabili?”. Altri rivolgono un pensiero ai figli.