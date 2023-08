Serata di grandi vini e cinema d’autore

Serata di grandi vini e cinema alla Nunziatina. Venerdì 25 agosto, dalle 20, il giardino storico proporrà una degustazione particolare, organizzata in collaborazione con la Fisar (Delegazione storica di Pisa) e con il Cineclub Arsenale. Saranno proiettate alcune scene di 4 film in cui il vino è protagonista sul grande schermo; seguirà la degustazione di 4 etichette e di 4 proposte gastronomiche abbinate alle bottiglie. Si partirà con Finché c’è prosecco c’è speranza, di Antonio Padovan. Si degusterà il Prosecco Superiore docg 2022 (MoretVini), con un pinzimonio con citronette all’arancia. Secondo assaggio di film con Sideways di Alexander Payne. Il vino scelto è il Pinot nero 2018 (Robert Mondovi), da degustare con un mini tagliere di salumi. Si proseguirà con Un’ottima annata di Ridley Scott. Luberon Rouge AOC 2021(Château La Canorgue) in degustazione, con tartare di manzo. Gran finale con Mondovino di Jonathan Nossiter. Assaggio di Malvasia di Bosa (Vigne Silattari), abbinato con gelato alle mandorle, olio e pepe. Costo di 30 euro e durata di 2 ore. Info: 348 703 9623.

Giulia De Ieso