"Sequestro di immobili revocato Stiamo facendo le nostre mosse"

La revoca del sequestro dei beni della famiglia Facchineri fa discutere a Cascina. Come si è appreso nei giorni scorsi, la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria ha revocato la confisca di due case, una a Latignano e l’altra a San Frediano a Settimo, un terreno e un auto appartenenti a Rocco Facchineri e alla moglie Eleonora Agostino. Il provvedimento risale al 2015, e da allora la questione si è complicata, diventando oggetto di ingarbugliate matasse tra tribunali, operazioni e confische. A complicare il quadro il fatto che il Comune di Cascina abbia destinato gli immobili all’emergenza abitativa, e consegnato alle famiglie destinatarie le case, con tanto di cerimonia nel caso dell’immobile di Latignano, nel maggio scorso. Un patrimonio di oltre 250 mila euro, che i Facchineri vogliono torni in loro possesso, rifiutando anche l’eventualità di un risarcimento in denaro di pari valore. Il sindaco di Cascina Michelangelo Betti fa sapere che la questione è in corso di analisi. "Stiamo valutando tutte le possibili soluzioni per un caso alquanto complesso e che sembra una novità quasi assoluta in Italia. Si tratta di una vicenda che ha attraversato un decennio intrecciando tribunali, sequestri e operazioni di legalità – aggiunge Betti – in cui il Comune di Cascina è diventato beneficiario di due immobili adibiti a residenze per l’emergenza abitativa. Ci stiamo muovendo per valutare tutte le azioni da intraprendere per tutelare l’ente pubblico". La sentenza con la quale il tribunale di Reggio Calabria aveva emesso il provvedimento di confisca si basava su un orientamento giurisprudenziale risalente e ormai superato, spiegano gli avvocati della famiglia protagonista del sequestro dei beni, una legge che prevedeva che l’indagato giustificasse l’entrata in possesso di proprietà anche in tempi lontani dai fatti contestati. I difensori dei Facchineri pongono l’accento anche sulla questione amministrativa visto che i beni in questione sono stati oggetto di provvedimenti per risolvere il problema dell’emergenza abitativa, quindi diventati di pubblica utilità. Gli immobili sono occupati da tempo, nel caso di San Frediano precisamente dal 2019, ma, per effetto della sentenza, i precedenti proprietari ne dovranno rientrare in possesso.

Alessandra Alderigi