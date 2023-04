Senza luce per 4 ore I commercianti di Cascina "Attività danneggiate"

L’interruzione dell’energia elettrica in un giorno di lavoro fa infuriare i commercianti del centro storico. E’ questa la presa di posizione di Confesercenti Toscana Nord, con il suo responsabile area pisana Simone Romoli (nella foto) e con il coordinatore centro storico Cascina Massimo Scarselli. "Quattro ore di interruzione dell’energia elettrica dalle 11 alle 15 – scrivono in un comunicato – in pieno centro storico che coinvolge molte attività commerciali e nel giorno del mercato settimanale. Chiediamo ad Enel di modificare il calendario di questi interventi, concertando con le associazioni di categoria giorni e orari migliori".

Il fatto è questo: Enel ha annunciato l’interruzione dell’energia elettrica prevista per domani dalle 11 alle 15 in alcune strade del centro come Corso Matteotti i via Michelangelo. "Si tratta di un grave danno per le attività commerciali – spiegano Romoli e Scarselli -, soprattutto quelle legate alla somministrazione o alla vendita di alimentari. Sbagliata la fascia oraria, sbagliato ancora di più il giorno visto che è stato scelto quello del mercato settimanale con un maggiore afflusso di persone e quindi anche di approvvigionamenti".

Il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord ricorda: "come in passato era già accaduto anche ad esempio nel centro storico di Pisa con una comunicazione ricevuta dai commercianti attraverso un volantino attaccato lungo la strada e senza alcuna concertazione. In quell’occasione sollecitammo Enel affinchè interventi così impattanti per le attività commerciali e non certo frutto di un guasto improvviso, dovessero essere concordati con le associazioni di categoria". "A Pisa riuscimmo a rinviare e concordare quell’intervento proprio attraverso il dialogo con il gestore dell’energia elettrica. Dialogo – conclude Simone Romoli – che ci auguriamo di poter aprire immediatamente anche per Cascina rinviando così l’interruzione".