Trovato senza biglietto, sfonda la porta del bus. Corsa saltata

Pisa, 14 febbraio 2024 – E’ stato sanzionato perché senza biglietto e lui, per tutta risposta, ha sfondato la porta di vetro del bus, col risultato che la corsa è saltata. È quanto accaduto oggi all'altezza di una fermata alla periferia di Pisa verso le 7.40 sulla linea 190 che dalla città capoluogo arriva a Cascina.

La denuncia arriva da Autolinee Toscane. I controllori a bordo del mezzo hanno sanzionato l’uomo sprovvisto di biglietto, ma questi ha dato “in escandescenza e poi ha spaccato il vetro della porta posteriore del bus”. Il passeggero una volta calmato è stato affidato ai carabinieri: i verificatori di At hanno avuto il tempo di avvertire le forze dell'ordine e i militari sono arrivati rapidamente sul posto identificando il passeggero.

Visti i danni il bus non ha poi potuto effettuare il servizio e la corsa è saltata. L'azienda sta valutando, insieme ai propri legali, se sporgere denuncia per i danni subiti e per l'interruzione di pubblico servizio.