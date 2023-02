Senza assicurazione e revisione "Boom nel 2022, raffica di multe"

Oltre 500 automobilisti (545) pizzicati nel 2022, per lo più, senza revisione o senza assicurazione. Sono i dati forniti dalla polizia municipale. Nell’ultimo anno (marzo ’22 ad oggi) sono 356 i veicoli non revisionati sorpresi a circolare sulle nostre strade. Nello stesso periodo precedente (marzo ’21 - febbraio ’22) erano 91. "Sottoporre periodicamente il proprio veicolo a revisione è invece un obbligo, previsto a tutela nostra e degli altri e non rispettarlo comporta conseguenze tutt’altro che trascurabili", si precisa dal Comando di via Battisti. Le regole. La prima volta, dopo 4 anni dalla immatricolazione e poi ogni 2 anni, è necessario verificare il grado di sicurezza della propria vettura e non farlo comporta il rischio di una sanzione che può arrivare fin a 694 euro. La sanzione poi raddoppia se la revisione è stata omessa per più di una volta.

Inoltre, se si resta coinvolti in un incidente stradale, se si ha torto, il danneggiato verrà risarcito, per danni materiali e fisici ma la compagnia potrà rivalersi nei confronti dell’altro, per recuperare in tutto o in parte quanto sborsato, a seconda delle condizioni di polizza dell’assicurato. Se poi si viene sorpresi a bordo dell’auto sospesa dalla circolazione in attesa di revisione, la sanzione applicabile può arrivare a sfiorare gli 8.000 euro.

Senza assicurazione: 189 da marzo ’22 ad oggi contro i 162 dell’anno precedente. Molti, purtroppo, illudendosi di risparmiare, "stipulano contratti con compagnie sconosciute trovate online. E assicurazione falsa significa senza assicurazione. "Il nostro consiglio – raccomanda la viocecomandante Tiziana Lensi – è rivolgersi sempre ad assicurazioni e agenzie note ed affidabili". Il rischio è una sanzione di oltre 800 euro, che si riduce della metà se il rinnovo della polizza viene effettuato entro 30 giorni. "Se poi chi guida un’auto non assicurata è coinvolto in un incidente e ha torto, sarà l’associazione tramite Fondo di Garanzia Vittime della Strada a risarcire chi ha subito il danno ma, anche qui, si potrà rivalere".

