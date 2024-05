Viabilità, istituzione del senso unico in via Tommaso Pisano nel tratto tra via Biduino e via Tino da Camain. Il Comune di Pisa ha istituito il senso unico di marcia, da est verso ovest, in via Tommaso Pisano, limitatamente al tratto tra via Biduino e via Tino da Camaino. Questa decisione è stata adottata in irisposta alle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini pisani e residenti della zona riguardo alla pericolosità della viabilità. La strada infatti è frequentemente oggetto di soste di auto che parcheggiano su entrambi i lati, nonostante le dimensioni della carreggiata non lo consentano.