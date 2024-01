"Sempre in movimento. Se mi fermo, è finita"

Dalla candela alla lampadina, Pasqua Giraldo, nata il 31 dicembre 1923 ha festeggiato a Marina di Pisa, un secolo di vita. Dalla famiglia contadina che viveva a Coltano ai campi di prigionia proprio sotto i loro occhi, fino al volontariato a Putignano. La storia della signora Giraldo è memoria del tempo che fu, e dei cambiamenti della società, ma anche un invito a non scordare quello che anche Pisa nel tempo della guerra ha vissuto. Il compleanno insieme alla famiglia e anche alla presenza della consigliera comunale Virginia Mancini, che ha portato gli omaggi dell’amministrazione comunale. Il segreto della longevità? Giraldo ce lo svela, con l’aiuto della figlia, Paola Perinazzo: "Lavoro duro, mangiare sano; uno stile di vita regolare, tanto riposo notturno, sono sempre andata a letto presto – spiega la centenaria -, e mi sono sempre alzata alle 5 del mattino". "Mia mamma – spiega invece la figlia -, si è sposata a soli 20 anni. La nostra famiglia veniva dal Veneto. Sono giunti a Coltano, quando distribuivano terreni per la coltivazione in mezzadria, ottenendo il terreno con la casa". La storia è quella dell’Italia, e di una Pisa che in tempo di guerra, ne subiva le conseguenze: "Eravamo una famiglia numerosa – continua il racconto la signora Giraldo -. Dopo il 1945, in tanti non sono più tornati, morti o dati per dispersi, lasciando solo me e mio marito. Alla fine della guerra, a Coltano, c’erano i campi per prigionieri di guerra organizzato dagli Alleati in Toscana. Ricordo ancora le urla e la tanta gente, per lo più familiari che cercavano di mettersi in contatto con chi era dietro la rete del campo, ma anche quando arrivavano i tedeschi e i ragazzi giovani si nascondevano nei tombini". Dopo la guerra la famiglia si è trasferita a Putignano, e il mondo ha iniziato a cambiare. "Mia mamma – aiuta a ricordare la figlia Paola -, si è sempre saputa adattare al progresso. Attiva e dinamica, persino ora, nonostante l’età riesce a fare un po’ di ginnastica. Dice sempre: Se mi fermo, è finita". Una vita spesa anche al servizio degli altri con tanti anni dedicati al volontariato e alla mensa dei poveri di Sant’Ermete e a Putignano.

Enrico Mattia Del Punta