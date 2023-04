"Sempre in difesa della mia terra"

"Molti lo sapevano già, altri non sapevamo dove e altri ancora magari festeggiavano... Fino all’anno scorso non ero cosi convinta: i meri attacchi personali che ho ricevuto e i colpi bassi mi avevano scaricata". Comincia così, su Facebook Simona Rindi, presidente del centro commerciale naturale di Marina di Pisa, annunciando ufficialmente la sua candidatura con i Riformisti a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra, Paolo Martinelli. Dopo avere ringraziato il compagno e i familiari, Rindi, da sempre abituata al confronto pubblico sul territorio, ringrazia anche uno dei leader della forza politica che la candida: "Luca Pisani mi ha permesso di credere in questo percorso a ostacoli e di ritirare fuori tutto il mio carattere che, nel bene e nel male, mi rappresenta. Alla domanda se riuscirei a non interessarmi più ai problemi del territorio, mollando tutto, ho risposto senza esitazione che ‘no, non lo farei". "Non riesco e non riuscirei mai a tagliare quel cordone ombelicale che mi lega a questa terra - prosegue – , nutrito e alimentato da passione e amore: non ce la farei, è più forte di me perché sono caduta ma mi sono sempre rialzata, per impegnarmi e difendere il territorio". "Ho conosciuto Paolo Martinelli – continua – e ho voluto capire chi potessi avere di fronte. Ho trovato una persona con una grande dote: la capacità di ascolto che rende i cittadini partecipi e protagonisti. La tanto decantata politica partecipata che difficilmente è applicata, è quella che mi ha fatto sempre continuare e non arretrare di un passo. Con tutta la passione, la voglia di fare, la forza e la determinazione che ho, riscendo in campo (nel 2018 corse con Antonio Veronese, ndr) con e per voi con un ingrediente indispensabile: l’amore per il territorio: siate sempre protagonisti della vostra città e del vostro paese".