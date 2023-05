Sempre aggiornati su servizi e Ztl Ecco la nuova App di "Pisamo"

PISA

Massima attenzione all’accessibilità, al rapporto con l’utenza e un supporto specifico per le persone con disabilità. Da ieri è online il nuovo sito di Pisamo (www.pisamo.it) assieme ad una app dedicata fruibile sul Google Play Store per i dispositivi Android, sull’Apple Store per i dispositivi Apple, ma anche tramite webapp. L’app si divide in 6 macro sezioni tra Mobilità, Bus Turistici, Camper, Pisamo Accessibile, Sportello e Assistenza. L’area dedicata al feed per le notizie provenienti dal sito di Pisamo, inoltre, permetterà ad esempio di rimanere aggiornati sui servizi e tutto ciò che riguarda la mobilità in città. Particolarmente importante la sezione dedicata a Pisamo Accessibile, fortemente voluta dall’attuale amministrazione comunale per avere in unico contenitore, all’interno dell’app e del sito, tutte le informazioni dedicate alle persone disabili, abbattendo tutte le barriere con un’apposita sezione per contatti, reclami e consigli.

Il progetto è dedicato ai servizi offerti in città ed è sviluppato interamente con risorse interne, con l’appoggio dell’azienda Ditech e Tirrenica Mobilità. Tramite questo progetto di comunicazione il personale di Pisamo potrà così avere un accesso con l’utenza, rispondendo alle segnalazioni e ai suggerimenti, anche con un filo diretto con il garante dei diritti delle persone disabili.

Dalla mappa per gli stalli dedicati alle persone con disabilità, visualizzabili comodamente su Google map, passando per le richieste o i rinnovi del Cude, richiedendo per l’utenza specifiche aree di sosta e agevolazioni per gli aventi diritto, scaricando anche tutta la documentazione necessaria fino alla possibilità di prenotare un servizio taxi dedicato per chi ne ha bisogno. Inoltre tutte le informazioni sui bagni pubblici gestiti da Pisamo in città e per l’accesso alle Ztl di Pisa. Tra sito e app, perfettamente integrati tra loro, sarà possibile avere un filo diretto con il Front Office, lo sportello al pubblico dove poter richiedere il rilascio del rinnovo dei permessi.

Tramite l’area "Mobilità" è possibile avere accesso ad una mappa informativa di tutti i parcheggi di Pisa, ma anche alle strutture ricettive, con il dettaglio di tutte le Ztl e la guida alle strutture professionali più una piccola guida per il turista. Attraverso la sezione "Bus turistici" invece sarà possibile visionare i servizi e le informazioni relative al transito e alla sosta dei bus turistici nel Comune di Pisa. Oltre al Check Point presso il parcheggio scambiatore di Pietrasantina gli utenti hanno la possibilità chiedere permessi, riduzioni, autorizzazioni e abbonamenti, con una specifica area dedicata all’assistenza. È inoltre possibile prenotare nelle aree parking "camper" cittadine di Via di Pratale, viale d’Annunzio e Via Arnino a Marina di Pisa. Dalla modulistica ai contrassegni, passando per tutto ciò che riguarda parcheggi e la mobilità per le persone disabili, per favorirne l’accessibilità.