Selezione pubblica Alla Scuola superiore Sant’Anna

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha indetto una selezione pubblica per assumere due figure di categoria C, Area amministrativa, con contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno e determinato, contratto di 24 mesi, per esigenze di varie strutture. Le due figure seguiranno un percorso formativo e lavorativo che potrà essere esteso al supporto di procedure su gestione amministrativa e contabile dei progetti La selezione pubblica avverrà tramite colloquio e per candidarsi è necessario essere in possesso di diploma di scuola superiore e non aver superato i 32 anni alla data di scadenza del bando, lunedì 6 marzo.