Selezione per tre ricercatori nel dipartimento di Robotica

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha indetto una selezione pubblica per tre contratti di ricercatorericercatrice a tempo determinato full time, durata triennale, peril Dipartimento di Eccellenza in Robotica I.A. per la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate. Una all’istituto di biorobotica, una posizione per il settore concorsuale 09G2 “Bioingegneria” - Settore Scientifico Disciplinare ING-INF06, Bioingegneria Elettronica e Informatica”. Due posti nel Settore Concorsuale 09F2 “Telecomunicazioni” - Settore Scientifico Disciplinare ING-INF03 ”Telecomunicazioni”. Domande di ammissione per via telematica, entro le 23.59 del 17 luglio previa registrazione sull’app dedicata al link: https:pica.cineca.itsantanna2023-rtdb-03 per la posizione del Settore Concorsuale 09G2; entro il 5 settembre (link: https:pica.cineca.itsantanna2023-rtdb-04 per le due posizioni del Settore Concorsuale 09F2).