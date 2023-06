Sei associazioni in prima linea Quando l’unione fa la forza

Il convegno "Progetto di Vita e disabilità" nasce dal lavoro di rete delle sei associazioni organizzatrici (Aipd, Anmic, Coordinamento dei Caregivers, Eppur si muove, l’Alba e centro Le vele) per porre l’attenzione degli enti presenti sul territorio sull’effettiva applicabilità del Progetto di vita dei disabili. L’Aipd tutela i diritti delle persone con sindrome di Down, favorisce il pieno sviluppo fisico e mentale, contribuisce al loro inserimento scolastico e sociale a tutti i livelli, sensibilizza sulle loro reali capacità e divulga le conoscenze sulla malattia. Anmic è l’associazione che da anni supporta le persone con disabilità riguardo a pensioni e sostegni, collocamento mirato, dopo di noi, amministrazione di sostegno e riguardo a pensioni, fornisce supporto contro le discriminazioni e favorire l’inclusione e gestisce il centro diurno "L’amico è", un appartamento per i percorsi ex Legge 1122016. Il Coordinamento Etico dei Caregivers si impegna sul territorio per contribuire al progetto di vita delle persone disabili motori gravi e gravissimi e organizza attività formative e laboratoriali di informatica creativa e intelligenza artificiale, di comunicazione aumentativa alternativa agricoltura sociale e boccia paralimpica. EppurSimuove offre attività ludico-sportive, laboratoriali e di drammatizzazione. L’Alba si occupa di riabilitazione psicosociale, costruendo percorsi e servizi di inclusione sociale, lavorativa e abitativa e il Centro "Le Vele" della Fondazione Dopo di Noi è nato su iniziativa della Fondazione Pisa fornisce un servizio di natura socio-riabilitativa residenziale e mira a sviluppare le abilità richieste per un progetto di vita adeguato instaurando relazioni che diventano cura. Al convegno interverrà Lucilla Frattura, Capo Centro collaboratore italiano dell’Oms per la Famiglia classificazioni internazionali secondo la quale "la valutazione multidimensionale è fondamentale per l’elaborazione del progetto di vita: rendere questi interventi efficaci significa chiarire che la pianificazione delle risorse necessarie si basa sulla consapevolezza dei risultati ottenuti con le risorse della persona e di chi se ne è occupata fino a quel momento". Il tema delle classificazioni delle diverse menomazioni o patologie è ancora un terreno poco conosciuto, secondo Frattura, per questo "avere una mappa delle interazioni tra persona e fattori ‘curanti’ è una svolta e permette di graduare la pianificazione degli interventi su singoli e popolazioni".