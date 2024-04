Sedie vuote: Ziello e Gennai. Il sindaco Conti assente al consiglio post-terremoto

Alessandro Bargagna seduto sullo scranno del presidente dell’assemblea cittadina e Veronica Poli tra i banchi della Lega, con accanto due sedie vuote. Il consiglio comunale ha certificato ieri anche plasticamente il terremoto interno al Carroccio, con le dimissioni del capogruppo e deputato, Edoardo Ziello, e del collega di partito Alessandro Gennai. Assente anche il sindaco Michele Conti, impegnato fuori città per una missione istituzionale. Poco dopo l’inizio della seduta, il presidente dell’assemblea ha comunicato la data delle surroghe, fissate lunedì prossimo quando i due primi dei non eletti della Lega, siederanno in rappresentanza del partito tra i banchi del consiglio: Giovanni Pasqualino, che torna per il mandato bis, e Maria Grazia Bellomini, che invece debutta nel ruolo di consigliera. E proprio ieri Pasqualino si è fatto vedere in aula, seppur come spettatore, non rinunciando a inviare precisi messaggi (distensivi) politici al mondo Lega: sulla sua pagina Facebook ha infatti postato una sua foto abbracciato alla collega Veronica Poli, che invece aveva vissuto questo quasi primo anno di secondo mandato da separata in casa. "Torno nella massima sede istituzionale della città - aveva invece scritto domenica in un altro post - e in settimana firmerò l’accettazione della nomina mentre lunedì prossimo sarò nuovamente in consiglio comunale. Ringrazio Edoardo Ziello e Alessandro Gennai per il lavoro che hanno portato avanti in questi mesi, i miei elettori che non mi hanno mai fatto mancare la loro vicinanza e la mia famiglia che mi appoggia in qualsiasi scelta". Pasqualino ha anche ringraziato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Maurizio Nerini "per le belle parole spese nei miei confronti pubblicate su La Nazione".

Orgoglio Lega anche dalla pagina ufficiale del Carroccio: "Il segretario Marcello Lazzeri, il consiglio direttivo, il commissario provinciale Elena Meini, esprimono viva soddisfazione perché Pasqualino con quanto dimostrato nella precedente consiliatura, sempre in totale sinergia col partito pisano, insieme alla nostra Veronica Poli, già assessore e alla new entry Maria Grazia Bellomini, formerà un tridente di grande successo, al fianco di Michele Conti, sindaco della Lega, Alessandro Bargagna, presidente del consiglio comunale, e Giovanna Bonanno, assessore al Sociale".

Gab. Mas.