"Sede della Provincia, al via i lavori Notizia tanto attesa dopo anni"

"Finalmente si sbloccano i lavori per la ristrutturazione del Palazzo della Provincia! La partenza del cantiere a metà maggio è una notizia che aspettavamo da anni dopo numerosi appelli e solleciti". Il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi saluta positivamente l’intervento annunciato dalla Provincia per il rifacimento del palazzo di piazza Vittorio Emanuele II.

"Abbiamo ribadito più volte alla Provincia e al presidente Angori la necessità di intervenire sulla riqualificazione del palazzo, per porre fine a una una situazione di grave insicurezza, abbandono, incuria e degrado che francamente dura da troppo tempo. Siamo felici che i nostri appelli siano stati ascoltati e che possa realizzarsi un intervento decisivo per restituire a una delle piazze più importanti della città il decoro che merita".

"Auspichiamo davvero che il restyling del palazzo segni una nuovo capitolo di attività congiunte e bipartisan da parte di Comune e Provincia nell’interesse della città, come quella che sta interessando la zona della Stazione. Pur comprendendo i tempi della pubblica amministrazione, avremmo certamente preferito una soluzione più rapida: la discrepanza tra i tempi necessari per questo tipo di interventi e le esigenze delle imprese resta purtroppo un problema, alimentato dall’eccessiva burocrazia che ogni giorno rende più complicata la vita di imprenditori e professionisti".

"Dopo anni di tribolazione in cui uno dei palazzi più importanti di Pisa è rimasto ingabbiato tra le impalcature e vittima del degrado finalmente vediamo la luce - afferma il vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese – L’avvio del cantiere è sicuramente una bella notizia per l’intera zona della stazione, una delle principali porte d’ingresso verso l’asse commerciale e turistico di corso Italia, e auspichiamo davvero che i lavori vengano portati a termine nei 15 mesi previsti. Un Palazzo della Provincia riqualificato è senz’altro un biglietto da visita più decoroso per la nostra città, oltre che un importante valore aggiunto per le attività commerciali e locali che si affacciano sulla piazza. Ci auguriamo che questo intervento possa contribuire a contrastare una situazione di degrado diventata inaccettabile per la sicurezza e il decoro dell’intera zona".