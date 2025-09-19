"Scusate se esisto", lo spettacolo di Magini al Parterre di San Giuliano

San Giuliano Terme, 19 settembre 2025 - Nell’ambito del Settembre Sangiulianese, domani alle 21 il Parterre di San Giuliano Terme ospiterà lo spettacolo “Scusate se esisto” di Andrea Magini. Una serata, a ingresso gratuito, dall'atmosfera informale e la formula di un evento pensato per tutti. Magini porta in scena uno spettacolo comico che mescola monologhi, canzoni e improvvisazioni e che ha il filo conduttore sono le fragilità quotidiane, raccontate con ironia diretta e senza fronzoli.

Ad aprire e chiudere la serata ci saranno gli Stereocomics, band che reinterpreta le sigle dei cartoni animati in chiave pop-rock. Un repertorio capace di scatenare cori e nostalgia, che trasformerà il Parterre in un piccolo palco da concerto prima e dopo lo show principale. La scelta della cornice non è casuale: il Parterre, con i suoi spazi aperti, diventa un punto d’incontro per la comunità, ideale per un settembre che a San Giuliano si vive anche così, tra eventi culturali e momenti di socialità.

