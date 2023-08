Scuole, una corsa contro il tempo Liceo Carducci a caccia di aule

Settembre è ormai alle porte e presto i ragazzi torneranno in classe. A fare il punto degli immobili scolastici tra Pisa e Pontedera sono Massimiliano Angori, presidente della Provincia e Cristina Bibolotti, consigliera provinciale con delega edilizia scolastica. "La Provincia di Pisa nel progettare l’edilizia scolastica ha puntato sulla creazione di tavoli istituzionali, luoghi di confronto tra le scuole e gli enti che hanno un ruolo nel reperimento e nell’ottimizzazione degli spazi scolastici. L’invito a partecipare ai tavoli è esteso poi anche alle università, alle associazioni di cittadinanza attiva e all’Osservatorio Scolastico. Quest’anno c’è stato un incremento di prezzi molto importante, che ovviamente mette in difficoltà tutti", commentano. "Per quanto riguarda il liceo Dini e IIS Galilei-Pacinotti, a giugno hanno avuto inizio – con i fondi PNRR - i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria delle palestre su via San Casciano. La fine è prevista per febbraio 2024. Una delle due palestre interessate dai lavori è utilizzata dall’Istituto Matteotti, per il quale sarà messa a disposizione temporaneamente una diversa struttura tramite il CUS di Pisa".

La situazione del liceo Carducci invece è più complessa: "La Provincia sta dialogando con la proprietà per acquisire nuovi spazi nel complesso Toniolo da assegnare al liceo. Nel frattempo si utilizzeranno le aule della palazzina ex aeronautici dell’Iti da Vinci. Sono iniziati i lavori di adeguamento dell’aerazione ed illuminazione della biblioteca, mentre sono previsti nel secondo quadrimestre scolastico i lavori di adeguamento dell’aerazione ed illuminazione naturale dell’aula magna. E ancora, è in fase di progettazione l’ ampliamento e ridistribuzione degli spazi dell’atrio del piano terra: la Provincia ha previsto un investimento totale di 683mila euro. È stata recentemente conclusa la procedura di gara dei lavori per l’adeguamento della cabina elettrica dell’ Iti Da Vinci-Fascetti ed è inoltre in fase di ultimazione il progetto per la sostituzione dei generatori di calore della centrale termica. Si è conclusa la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza, il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica e l’adeguamento alla normativa antincendio del fabbricato principale. Previsti anche i lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza edile ed impiantistica dell’edificio Hangar, che si prevede di appaltare entro 15 novembre, e il ripristino degli elementi strutturali presso il seminterrato.

Al liceo Buonarroti sono iniziati a luglio i lavori di ristrutturazione dell’ex biblioteca provinciale, mentre sono in ultimazione quelli che riguardano l’aerazione forzata di aule e laboratori di tutto il complesso Marchesi. Per il liceo Russoli è in corso di definizione il progetto di consolidamento e restauro della volta delle scale dell’edificio B, che sarà oggetto di prossimo finanziamento. Su Pontedera molti sono gli appalti in corso: primo tra tutti, quello per il nuovo edifico del Liceo Montale nel villaggio scolastico che consentirà di ottenere 30 spazi destinati alla didattica. La scorsa primavera si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria delle componenti edilizie e impiantistiche della palestra del XXV Aprile, compresi spogliatoi e servizi igienici. Sono stati appaltati anche i lavori di sostituzione della caldaia e adeguamento della centrale termica a servizio dello stesso immobile che saranno completati entro la fine del mese di ottobre. In corso poi anche la sostituzione degli avvolgibili presso gli Istituti Fermi - Edificio Nord e XXV Aprile - Edificio Azzurro. Tra i progetti in corso c’è anche la nuova palestra presso il villaggio scolastico, il cui affidamento è previsto entro il 15 settembre. Quanto ai prefabbricati abbiamo solo quelli di Pontedera nel villaggio scolastico a servizio del Marconi, sei aule, inaugurati nel 2020. Abbismo trovato una soluzione nel Palazzo blu, ormai una vera e propria scuola, che permette di evitare la costruzione di nuovi prefabbricati"

Giulia De Ieso