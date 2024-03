Scuole Filzi. Un spiraglio per il parchino

Una piccola apertura verso soluzioni alternative ma l’ultima parola spetterà ai tecnici. Il progetto di realizzazione del parcheggio all’interno del giardino della scuola primaria Filzi potrebbe essere rivalutato. Una ipotesi venuta fuori dopo il sopralluogo della Terza Commissione consiliare di ieri pomeriggio, proprio dove dovrebbe sorgere il nuovo parcheggio. Un progetto che rientra nella riqualificazione del percorso turistico dal parcheggio di via Pietrasantina al Duomo, finanziato con i fondi del Pnrr e che prevede tra le altre cose la pedonalizzazione della strada che passa proprio davanti alla scuola, ma anche la costruzione di una nuova piazza alberata. Dall’altro lato, invece, dietro la scuola, l’asilo Toniolo sarà demolito e ricostruito completamente ex novo. "Apprendiamo – ha detto Emilia Lacroce, consigliera comunale de La città delle Persone che ha partecipato al sopralluogo -, che l’amministrazione comunale sta rivalutando la realizzazione di questa parte del progetto, grazie alla mobilitazione fondamentale dei genitori e all’impegno delle minoranze nel supportare le loro richieste nelle commissioni competenti. Auspichiamo che le future azioni della giunta siano conseguenti rispetto alle richieste delle famiglie". Presenti sul posto anche il vicesindaco Raffaele Latrofa e l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi, oltre ad alcuni dei genitori e degli insegnanti della scuola. I genitori, intanto, ribadiscono che "ben venga la riqualificazione" ma che si trovi "un’altro posto alle macchine che non sia nel giardino della scuola".

Enrico Mattia Del Punta