Scuola: spazi, cantieri e... Covid: "Stiamo monitorando le criticità"

PISA

La carenza di spazi ai licei Carducci e Buonarroti, la palestra del Matteotti e la risalita dei casi Covid. Sono queste le maggiori criticità emerse dal Tavolo per la programmazione dell’edilizia scolastica in città convocato dalla Provincia di Pisa. Erano presenti il presidente Massimiliano Angori, le Consigliere all’edilizia scolastica e alla programmazione scolastica Cristina Bibolotti e Maria Antonietta Scognamiglio, il dirigente della struttura tecnica provinciale ingegner Vincenzo Simeoni, i dirigenti degli Istituti secondari di secondo grado di Pisa, il nuovo dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Andrea Simonetti, l’assessore alle politiche scolastiche di Pisa Riccardo Buscemi e il professor Alessandro Franco dell’Università, oltre a rappresentanti dei consigli di istituto, esponenti di Cittadinanza Attiva e dell’Osservatorio permanente scuole di Pisa.

"Siamo al lavoro su tutti i plessi e gli edifici scolastici, e le situazioni più complesse riguardano il liceo Carducci, per cui comunque ci siamo attivati nel reperimento di ulteriori spazi grazie alla collaborazione del vicino Istituto Toniolo e una collaborazione con la Curia Pisana, il Liceo Buonarroti dove sono partiti una serie di interventi e dove stiamo monitorando la gestione degli spazi utili anche a portare avanti i cantieri, e il Matteotti per cui stiamo analizzando attentamente i lavori per la realizzazione della palestra. Inoltre, é nostra intenzione anche monitorare, d’intesa con i dirigenti scolastici, le eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi nelle scuole a causa della risalita dei contagi da Covid19 e saremo pronti a collaborare per la messa a punto di eventuali protocolli che saranno emanati a tale proposito dal Governo".

La consigliera Bibolotti ha ringraziato la struttura tecnica provinciale "per il grande lavoro di questi mesi durante i quali è stato necessario rispettare le scadenze per i progetti Pnrr per un valore di circa 40 milioni di euro per tutto il territorio provinciale e dall’altro garantire una ripresa didattica nelle migliori condizioni possibili a livello di spazi per i vari istituti cittadini pisani e per quelli disseminati in tutta la provincia". "Per noi è essenziale far fronte alle esigenze di tutti gli studenti e le studentesse nel miglior modo possibile, rispettandone in primis il diritto allo studio e il diritto all’inclusione, anche per i soggetti più fragili", le parole della consigliera Scognamiglio.

Il numero degli iscritti in tutte le scuole superiori cittadine è stabile. Numerosi i cantieri, sia in essere che in fase di aggiudicazione lavori per una centina di milioni di euro. Il Dini perde tre classi, mentre ne guadagna due il Galilei Pacinotti. "Questo non non comporta particolari criticità dal punto di vista della dotazione complessiva degli spazi dell’intero plesso scolastico – spiega la Provincia – Lavori in corso e in programma per adeguamento e manutenzione straordinaria delle palestre Sancasciani per 800mila euro. Fine prevista a febbraio 2024. Per le palestre di via Bovio è in corso la procedura di appalto dei lavori per un totale di 1 milione e 667.000 euro". Stabile il numero delle classi anche al liceo Carducci (52) che avrà quattro aule al Santa Caterina, mentre altrettante aule che il Carducci utilizzata al Da Vinci Fascetti tornano all’Iti Da Vinci che sarà interessato da importanti lavori di ristrutturazione per oltre 7,5 milioni di euro e per i quali è stata recentemente aggiudicata la gara d’appalto. Un intervento, il più sostanzioso su Pisa, della durata di due anni e mezzo. Al liceo Buonarroti le classi saranno 54, mentre sta per partire la ristrutturazione della ex biblioteca provinciale che terminerà i primi giorni di gennaio.