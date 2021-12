© Riproduzione riservata

Pisa, 11 dicembre 2021 "Sono convinta che la sfida del futuro del sapere sia quella di una ricerca che mi piace definire trasversale. La Scuola Superiore Sant’Anna vuole accettare questa sfida, ossia vuole ancorapiù proporsi come soggetto che si impegna a fare un passo in più nello sforzo di migliorare la capacità di impatto". Lo ha detto la rettrice della Sant’Anna, Sabina Nuti, nel suo intervento di inaugurazione dell’anno accademico della scuola d’eccellenza pisana che si è aperto con il coro di ateneo che ha eseguito prima l’Inno alla Gioia e poi l’Inno di Mameli. "Dobbiamo avere il coraggio e la forza - ha aggiunto Nuti - di affrontare problematiche centrali e determinanti per la salute e la sostenibilità del mondo in cui viviamo e saperlo fare mettendo in campo grandi iniziative interdisciplinari dove, grazie alla capacità di integrazione dei saperi e delle competenze, si crei un contesto innovativo fecondo di idee e soluzioni. Ma dobbiamo anche puntare sui giovani talenti e sul merito senza barriere quale volano fondamentale per il progresso e la sostenibilità inclusiva del nostro Paese e del mondo. Oltre l’80 per cento dei nostri docenti e ricercatori hanno dichiarato di essere interessato a lavorare maggiormente con un approccio interdisciplinare e stanno prendendo forma tre Aree trasversali, o meglio, centri di ricerca interdisciplinari su salute, sostenibilità, scienza dei dati e intelligenza artificiale". Alla cerimonia inaugurale, alla presenza del sindaco Michele Conti, del presidente della Provincia, Massimiliano Angori, del presidente della Regione Eugenio Giani, dell’assessora Alessandra Nardini, del presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, dell’arcivescovo Giovanni paolo Benotto e delle altre autorità cittadine, ha preso la parola anche la rappresentante dei dottorandi nel Senato Accademico, Giuliana Freschi, che si è soffermata sul tema della parità di genere e del rapporto tra donne e scienza: "E’ un rapporto ancora molto difficile quello tra donne e accademia, anche se qui alla Scuola Sant’Anna siamo in un’isola felice e in un ateneo con una rettrice, una direttrice generale e tante altre donne protagoniste. Qui si portano avanti azioni concrete per rendere sempre più equilibrato questo rapporto non solo qui ma più in generale nel comparto scientifico e accademico italiano". Gabriele Masiero