"Scuola, patti educativi entro i prossimi 5 anni"

"Il nostro impegno è quello di portare Pisa al primo posto nazionale tra le città con meno di 250mila abitanti per l’attivazione di patti educativi di comunità entro i prossimi 5 anni". E’ la proposta del gruppo tematico di lavoro sulle politiche sociali di Pisa al Centro, una delle due liste civiche a sostegno del sindaco uscente Michele Conti alle prossime elezioni amministrative. "La povertà educativa, il fallimento e l’abbandono scolastico sono un fenomeno che coinvolge tutta Italia (il tasso di abbandono scolastico è intorno al 12% con picchi del 20% in alcune regioni - osserva Annalisa Cerrai - e Pisa, pur con dati nettamente migliori rispetto alla media nazionale, non è immune da questo problema. Il patto educativo di comunità è lo strumento, previsto dal ministero dell’Istruzione, che vorremmo utilizzare nei prossimi anni. Si tratta di un accordo stipulato tra scuole, enti locali, istituzioni pubbliche e private, le realtà del terzo settore, le famiglie e gli studenti per la definizione di progetti didattici e pedagogici legati alla specificità e alle opportunità presenti sul territorio. Un approccio partecipativo orizzontale e solidale della società che, attraverso la creazione di comunità educanti, si impegnano attivamente a contrastare la povertà educativa, a prevenire il fallimento e la dispersione scolastica".

Lo strumento del resto, concludono Porcaro, Cerrai e Stoppini, "ha già dato buona prova di efficacia in alcune città italiane ed esperienze di questo tipo sono state avviate a Torino, Napoli e Venezia: nel capoluogo campano il primo patto educativo di comunità ha visto protagoniste 10 scuole, 17 organizzazioni civiche e del terzo settore, la Asl e, complessivamente, ha coinvolto circa 5 mila studenti con laboratori su competenze digitali, cittadinanza e partecipazione, radio, arte, teatro, cinema".