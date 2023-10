Scuola-lavoro: intesa tra CNA Pisa e liceo artistico “Russoli”

Pisa, 25 ottobre 2023 - Diffondere e valorizzare la cultura dell’artigianato artistico tra gli studenti. In che modo? Promuovendo e realizzando specifici progetti di alternanza scuola-lavoro impreziositi dalla partecipazione e dall’esperienza dei maestri artigiani del territorio. È l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato da CNA Pisa e il liceo artistico “Franco Russoli”. L’accordo è stato sottoscritto e progettato grazie al supporto di Anpal Servizi, l’agenzia tecnica per le politiche attive del Ministero del Lavoro che nei prossimi mesi diventerà Sviluppo Lavoro Italia. Il protocollo sarà presentato durante Piazza d’Arte, l’evento – realizzato da CNA Pisa in collaborazione con Anpal Servizi, Artex Artigianato Artistico, Terre di Pisa e Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – in programma a Pisa il prossimo 27 e 28 ottobre. Nello specifico la mattina di sabato 28 ottobre, dopo i saluti iniziali di Gaetana Zobel, dirigente scolastico liceo artistico Russoli, ci saranno gli interventi di Francesco Oppedisano, presidente territoriale CNA Pisa, Alessandra Nardini, assessora Regione Toscana all’istruzione e alla formazione, Elisa Guidi direttrice Artex, Giuseppe Timpanaro responsabile Area Toscana-Umbria ANPAL Servizi spa e Paolo Pesciatini, assessore attività produttive, commercio e turismo del Comune di Pisa. “Sarà un momento di incontro e di condivisione delle conoscenze degli antichi mestieri – fornisce dettagli la coordinatrice sindacale di CNA Pisa, Sabrina Perondi - tramandate da generazioni. Una due-giorni aperta alle famiglie e alla cittadinanza che potranno toccare con mano la maestria dei Maestri orafi, esperti di design e di effetti speciali, specialisti nella lavorazione delle resine, ma anche di sarti e ceramisti”. Largo spazio agli studenti e alle studentesse che, durante la due-giorni, potranno incontrare artigiani e artisti e partecipare attivamente ai laboratori e seminari orientativi. I Maestri artigiani, infatti, si racconteranno, accoglieranno le domande dei giovani e scambieranno opinioni sulla natura del del loro lavoro. Questi eventi - realizzati grazie alle sinergie scuola-territorio - si inseriscono in modo prezioso nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che da anni il Liceo Artistico Russoli progetta e attua in modo progressivamente sempre più vicino alle esperienze imprenditoriali, professionali e artistiche locali. Conoscere le molteplici attività del tessuto culturale ed economico arricchisce la comunità scolastica e la rende capace di attuare una didattica vivace, contemporanea e concreta offrendo reali testimonianze di mestieri nel campo dell’arte e dell’artigianato che per la loro natura sono estremamente diversificati e spesso piuttosto misconosciuti. Soddisfazione da parte del Liceo Russoli che conclude: “Il fatto di essere giunti alla realizzazione di Piazza d’Arte è di per sé prova concreta che tutti gli attori di questo progetto sono trama e ordito di uno stesso tessuto e ci sentiamo profondamenti grati di poter svolgere il nostro ruolo di scuola in un contesto che comprende le sue sfide.”