Scuola Il premio Ottolenghi

PISA

Talento, eccellenza e merito scolastico: conferito lo scorso sabato, nella suggestiva cornice del Salone dei Cavalieri di Santo Stefano del Palazzo dei Dodici in piazza dei Cavalieri, il premio Ottolenghi ai 6 studenti più meritevoli della provincia di Pisa. Il premio, giunto quest’anno alla sua 47esima edizione, desidera rendere viva la memoria del Maestro del Lavoro Alberto Ottolenghi, storico Console provinciale di Pisa, e viene organizzato dai Maestri del Lavoro del Consolato di Pisa per valorizzare il merito scolastico di giovani studenti.

Ottolenghi, infatti, è stata una figura straordinaria per la città di Pisa: affrontò con coraggio le difficoltà della sua epoca, dalle leggi razziali alle persecuzioni durante la Seconda Guerra Mondiale, e, subito dopo il conflitto, si distinse come dirigente d’azienda e promotore della cultura del lavoro, lasciando un’impronta indelebile nella comunità pisana. Alla cerimonia ha preso parte, oltre al sindaco di Pisa, Michele Conti, anche il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, Andrea Simonetti. A consegnare i premi alle studentesse e agli studenti che hanno brillantemente superato gli esami di Stato negli Studi Secondari di 2°grado a livello provinciale sono state Carla ed Ester Ottolenghi che continuano con impegno e dedizione a mantenere vivo il ricordo del padre Alberto. "Siamo onorati di esser riusciti ad organizzare anche quest’anno un’edizione che tra l’altro ha sottolineato l’eccellenza della nostra città, da sempre apripista in discipline chiave quali l’informatica e oggi punto di riferimento per robotica e intelligenza artificiale – scrive in una nota stampa il Consolato provinciale pisano dei Maestri del Lavoro –; il premio, istituito nel 1975, rappresenta un simbolo del legame tra tradizione, cultura e futuro, un ponte tra il mondo del lavoro e i giovani talenti che rappresentano il domani. Ecco che come Consolato provinciale, oltre a rinnovare i complimenti ai 6 premiati, desideriamo ringraziare il sindaco Conti e il provveditore agli studi della provincia di Pisa Simonetti per la presenza e per aver entrambi sottolineato che questo premio non si basa solo sul voto scolastico ma anche su valori quali l’impegno sociale, lo stile di vita, i percorsi di vita e volontariato e, più in generale, l’impegno civico e consapevole a favore della collettività".

I sei studenti premiati sono: - Clotilde Luisa Borelli Liceo Galileo Galilei Pisa - Andrea Dal Canto Liceo XXV Aprile Pontedera - Silvia De Ranieri Liceo Eugenio Montale Pontedera - Emma Prestia Liceo Classico Galileo Galilei Pisa - Giulia Vannozzi Liceo Michelangelo Buonarroti Pisa - Miriam Vasilium Liceo Eugenio Montale Pontedera A concludere la cerimonia è stato il Maestro del Lavoro Paolo Panaroni con un brillante intervento dal titolo “Intelligenza Artificiale tra Scienza e Filosofia”.