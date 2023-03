Scuola di vernacolo, cronaca di un successo

Grande successo per la "scuola di vernacolo", il corso promosso dal Circolo Arci Pisanova, è arrivato alla sua ultima lezione. Oltre 25 i partecipanti (nella foto alcuni degli "alunni" del corso), che hanno seguito il maestro Miriano Vannozzi, poeta e attore esperto di vernacolo pisano. L’idea era partita con "l’esigenza di unire le attività sociali del circolo a quelle culturali" come spiega Roberto Merlino, responsabile cultura del consiglio direttivo. "Sono molto soddisfatto e orgoglioso del successo che ha avuto questo percorso – spiega Vannozzi -, tante persone si sono avvicinate per la prima volta a questo mondo dimostrando una capacità autodidattica ammirevole, sia sotto l’aspetto linguistico che contenutistico. Tanti bei sonetti sono stati fatti, tanto che se fossero stati mandati a qualche concorso con tutta probabilità sarebbe stati premiati". Tra chi ha partecipato, tanti curiosi, chi presente per rinsaldare la tradizione e non perdere la cultura linguistica pisana. "A maggio abbiamo già intenzione di fare un approfondimento per continuare il percorso tutti insieme – sottolinea Vannozzi. Del resto come ogni lingua, non dobbiamo mai smettere di studiarla". Orgoglioso anche il responsabile cultura del circolo di Pisanova, Roberto Merlino che già lancia il nuovo laboratorio finalizzato all’ottimale uso dello smartphone per fotografie. Docente sarà Stefano Pelleriti, fotografo e videomaker, selezionato a rappresentare l’Italia al Festival Internazionale dell’Unica. Per info sul vernacolo previsto a maggio, prenotazioni del corso base di foto con Smartphone basta chiamare il numero 3287275895.