Scrittori si diventa. A Marina

Saranno incontri mensili per mettersi alla prova con le tecniche letterarie per scrivere un buon racconto. Queste sono le premesse del corso di scrittura creativa “Tecniche letterarie per scrivere un racconto” che Paola Alberti, scrittrice e giornalista originaria della Maremma ma ormai pisana d’adozione, terrà a Marina di Pisa, nella libreria Civico 14 di Mariangela Mori, a partire da martedì 6 febbraio, alle 18. Il corso, giunto alla terza edizione, ha già ispirato il pamphlet con i migliori racconti degli allievi della Alberti Lezioni in libreria. Nove mosse: scacco alla pubblicazione (Laurum Editrice) ed è rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta alla scrittura creativa, ma anche a chi vuole conoscere meglio le tecniche letterarie per la stesura di un testo narrativo o per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto. Paola Alberti, giornalista, è stata allieva di Vincenzo Cerami e di Dacia Maraini e ha condotto una rubrica tv sui libri. Ha fondato a Pisa nel ‘96 il movimento letterario Penne arrabbiate.

Tra i suoi libri: “Il delitto si addice a Eva” (Jaca Book, 2002), oggetto di una tesi di laurea della Ca’ Foscari di Venezia; “Lezioni di cattiveria” (Laurum 2006), “A cena con l’assassino” (2009), “Angela, Lucio e le erbe cattive” (C&P Adver Effigi 2014), “Contatti” (2016) e “Uno studio in giallo. Indagine sul poliziesco” (ETS 2019). Ha fondato nel 2004 insieme al giornalista Franco De Rossi la Compagnia del Delitto, specializzata in murder party.

Gli incontri mensili avranno la durata di un’ora e mezza, sempre dalle 18:00 alle 19:30, fino a giugno prossimo e prevedono lezioni frontali di scrittura e teoria della letteratura per scoprire come ideare e realizzare dei racconti nei diversi generi letterari, dal poliziesco al fantasy passando dal rosa.

I partecipanti al corso potranno così scoprire la tecnica del cliffhanger, che spinge a leggere un racconto tutto d’un fiato, il “show dont’tell”, l’analessi e la metalessi, le loose ends e tante altri strumenti per definire al meglio la trama, i personaggi, i dialoghi verosimili, la prospettiva e il finale di un racconto, fino alla revisione finale del testo.

Informazioni: Libreria Civico 14, in via Maiorca 14/B, a Marina di Pisa, tel. 050 8058056, [email protected]