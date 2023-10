Screening del polmone. Ricerca di Aoup e Ispro

Le farmacie pubbliche e private della provincia di Pisa hanno aderito al progetto "Lo screening del polmone può salvarti la vita", finalizzato a individuare precocemente i soggetti forti fumatori o ex fumatori in una fase di sviluppo di un tumore polmonare con la possibilità di intervenire prima della manifestazione dei sintomi, quando lo stadio della malattia è oramai avanzato. Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana e finalizzato a studiare le migliori strategie per l’estensione su larga scala dello screening del tumore polmonare con la Tac torace a bassa dose, in abbinamento a programmi per la cessazione del fumo. La partecipazione allo studio è gratuita e volontaria. La sede dello screening è l’unità di Pneumologia, Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana presso l’Ospedale di Cisanello a Pisa, Il coordinamento del progetto è dell’Istituto per lo studio e la promozione oncologica (ISPRO) di Firenze.

I destinatari dello screening sono persone con età compresa tra 55 e 75 anni, che siano fumatori o ex-fumatori da meno di 10 anni e che abbiano accumulato un consumo di almeno 20 sigarette al giorno per 30 anni. I soggetti eleggibili non devono già soffrire di pregressa patologia oncologica, esclusi tumori cutanei, e non devono soffrire di problemi cognitivi o altri che possano creare impedimento nella raccolta del consenso informato. I cittadini interessati ad effettuare lo screening potranno ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione allo studio richiedendo in farmacia l’opuscolo informativo. Esprimono soddisfazione per il coinvolgimento nell’iniziativa il presidente di Federfarma Pisa, dottor. Paolo Nanni e la dottoressa Carla Pucciarelli, coordinatrice delle farmacie comunali.

"L’informazione è la prima tappa della prevenzione – affermano – . Un progetto come questo può salvare la vita, ci impegneremo affinché i cittadini a rischio percepiscano l’importanza di questa opportunità per sottoporsi ad una indagine non invasiva. Siamo consapevoli che i corretti stili di vita e un corretto percorso di prevenzione possono allungare la vita e migliorarne la qualità, le farmacie saranno sempre disponibili a facilitare la divulgazione di informazioni utili alla salute dei cittadini".