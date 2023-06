Scotto Fetival Salotto culturale

Un salotto culturale a cielo aperto. La terza edizione del Pisa Scotto Festival & La Pisaniana, sotto la direzione artistica di Francesca Petrucci e la produzione di Massimo Balzi, è giunta anche quest’anno al termine consolidando il proprio obiettivo di rendere il meraviglioso Giardino Scotto un vero e proprio salotto culturale a cielo aperto.

E per culturale si intende tutto ciò che può "coltivare" le nostre passioni e i nostri piaceri, dalla prosa alla poesia, dalla politica alla fisica, fino alle degustazioni di prodotti del territorio per il benessere del gusto.

"Cultura, aggregazione, solidarietà. Queste le nostre parole chiave. Siamo particolarmente soddisfatti per questa terza edizione - commenta Francesca Petrucci direttrice artistica del festival - perché siamo riusciti a dare continuità a questo appuntamento, confermando la centralità di uno spazio come il Giardino Scotto che sempre di più deve diventare un luogo di aggregazione sociale e culturale per la nostra città, offrendo un programma ricco, diversificato e di alto livello, sempre gratuito e aperto a tutti. Abbiamo parlato d’arte, con il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, delle realtà più piccole e fragili con Franco Arminio, poeta e paesologo, di come ogni cosa ‘è collegata’ con la fisica nucleare Gabriella Greison. Apprezzatissime e subito sold-out le serate di degustazione con la Fisar. E, a proposito di ‘collegamenti’, siamo felici di aver dedicato tutte le nostre serate, e una in particolare in cui abbiamo accolto il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi, a una raccolta fondi per l’Emilia Romagna che cercheremo di portare avanti per tenere unito il legame che abbiamo creato".

"Purtroppo due appuntamenti a cui tenevamo molto, quello con Pierferdinando Casini e l’incontro con i sindaci per parlare delle prospettive di sviluppo del nostro territorio, sono saltate a causa del lutto del presidente Berlusconi aggiunge il direttore di produzione Massimo Balzi - stiamo valutando la possibilità di recuperarle. Sono inoltre molto soddisfatto del sodalizio tra il format dello Scotto Festival e quello della Pisaniana, accomunati dall’obiettivo della promozione culturale e della convivialità. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del festival, all’amministrazione comunale e alla Fondazione Teatro di Pisa".