"Scopri La Toscana dei Parchi: Al via Campagna Social da Pisa"

Promuovere, nel cuore dell’estate, i parchi naturali della Toscana, ricchi di bellezza, biodiversità e storia. È il messaggio lanciato nella campagna social del Consiglio regionale ‘Estate 2023: La Toscana dei Parchi’, realizzata in collaborazione con Visit Tuscany e presentata ieri a palazzo del Pegaso. "Obiettivo, far conoscere le bellezze naturali della Toscana diffusa, in particolare quella della natura incontaminata dei nostri parchi – ha affermato il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo – . La Toscana è terra di cultura, arte e piccoli borghi, parchi naturali molto importanti, luoghi del benessere ricercati ormai in tutto il mondo. Per questo l’assemblea legislativa ha deciso di sostenere e far conoscere il loro valore, anche per dare un segnale di attenzione per chi è impegnato a preservare il pianeta e la Toscana per le future generazioni. Voglio ringraziare tutti i presidenti dei nostri parchi, sia nazionali che regionali, per il lavoro importante che portano avanti". "Questa è una stagione da vivere all’insegna della natura e della biodiversità – prosegue Mazzeo – quindi invito i turisti a visitarli per toccare con mano quanta bellezza c’è nei nostri parchi. Un piccolo segnale di vicinanza e attenzione che l’Assemblea legislativa vuole dare a chi impegnato a preservare il pianeta e la Toscana per le future generazioni". Fino al 10 settembre, sulla scia della campagna promossa con successo lo scorso anno (‘Toscana diffusa: 40 piccoli comuni per l’estate’), il Consiglio regionale della Toscana pubblicherà ogni giorno sui propri profili social (Facebook e Instagram) una foto dei parchi e delle riserve della Toscana: panorami mozzafiato, piante rare, animali indisturbati nel loro habitat e altro. "I Parchi si stanno aprendo sempre di più – ha confermato il presidente del Parco di San Rossore Lorenzo Bani – e sono convinto che debbano essere vissuti, condivisi e rispettati. Per questo stiamo organizzando rassegne ed eventi e aprendo nuovi sentieri. In tanti dopo la pandemia hanno cominciato a scoprire l’ambiente andando in bici e passeggiando, questo ha portato a una maggior frequentazione dei parchi, non solo di turisti ma anche di cittadini alla ricerca di benessere e migliore qualità della vita. Con l’apertura della ciclovia Tirrenica i turisti aumenteranno notevolmente