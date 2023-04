Scoppia incendio La polizia salva appartamento

L’allarme anti-intrusione che suona e l’arrivo tempestivo della polizia. E’ soltanto grazie a questi due eventi che una casa si è salvata dall’incendio. I fatti sono avvenuti alle 19 di martedì quando una Squadra delle Volanti è intervenuta per una segnalazione a Marina di Pisa. All’interno della casa – a causa di un elettrodomestico lasciato acceso durante una breve assenza – è scoppiato un incendio. Per fortuna, però, è scattato anche l’allarme anti-ladri che ha fatto correre sul posto gli agenti della polizia. Dei ladri non vi era traccia, ma sono stati subito allertati i vigili del fuoco. Da quanto si apprende l’abitazione non ha subito, così, gravi danni.