Scoperta a Calci discarica abusiva "Incivili danneggiano la collettività"

Ieri mattina agenti della polizia municipale e personale dell’Ufficio Ambiente del Comune di Calci hanno ispezionato - prima della pulizia straordinaria che sarà effettuata nei prossimi giorni da personale Geofor - alcuni cumuli di rifiuti abbandonati nella zona del Paduletto: un’ingente quantità di sacchi e scatole di materiali indifferenziati ed elettrici. "Purtroppo siamo di fronte all’ennesimo triste gesto di inciviltà, che porta con sé danni per l’ambiente e costi per la collettività – commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti -. La buona notizia è che anche in questo caso il personale e gli agenti intervenuti, che ringrazio, hanno trovato elementi solidi per risalire agli autori dell’abbandono dei rifiuti, che una volta individuati con certezza saranno sanzionati con non meno di 800 euro oltre a dover rispondere anche di eventuali aggravanti ambientali".

"Soltanto pochi giorni fa siamo intervenuti per un altro abbandono di rifiuti nella zona du La Gabella – aggiunge il primo cittadino – e dopo i dovuti accertamenti l’area è stata ripulita. Per quanto sia sconfortante trovarsi un giorno sì e un giorno no di fronte a situazioni del genere, e per quanto tutto questo lavoro di ispezione e pulizia aggravi il personale dipendente del Comune che è già oberato da molte incombenze, posso assicurare che sarà sempre massima la determinazione di questa amministrazione comunale nello stroncare il fenomeno a dir poco criminale dell’abbandono di rifiuti. E laddove gli autori vengono individuati – conclude il sindaco – servono sanzioni salatissime e pene severe per i fatti più gravi, così da essere da monito contro gli incivili".