Scontro frontale: un morto. Grave la madre passeggera

Uno scontro violento. Forse un sorpasso, poi la botta frontale tra le due auto, una Qashqai che sembra stesse andando verso San Giuliano, e una Ford Fiesta, pare, verso Asciano. E’ alla guida di quest’ultima che si trova Renzo Sandroni, sangiulianese che avrebbe compiuto 52 anni tra pochissimi giorni, il 30 dicembre. Tragedia in via delle Sorgenti ieri nel tardo pomeriggio all’altezza del distributore. Un impatto forte, quel che resta sono pezzi di lamiera sull’asfalto. Renzo non ce la fa, la madre, del 1945, residente a Cascina, è grave. Viene portata in codice rosso a Cisanello. Ferite altre due persone che si trovavano nell’altra vettura, per fortuna in codice giallo, minore gravità. Sono entrambi residente a San Giuliano.

Pochi minuti dopo sulla strada si scatena l’inferno: ambulanze, la polizia municipale ma anche i vigili del fuoco. Il traffico viene fermato, prima per permettere di prestare le prime cure ai feriti e poi per i rilievi. Infine, arrivano anche gli addetti per la manutenzione delle strade. Ci sono resti ovunque dei due veicoli distrutti. La strada deve essere sgomberata.

Renzo, da sempre appassionato di calcio, viene invece trasportato a Medicina legale dove sarà sottoposto all’autopsia. Lascia una figlia piccola.

Il compito più triste spetta agli agenti della municipale di San Giuliano, quello di avvisare i familiari. Sul posto arriva la compagna, non sa, apprende, è sotto choc. Non ci crede, urla.

Sempre ai vigili urbani competono i rilievi: velocità, testimonianze, ma anche i controlli che si fanno in questi casi, di routine, per l’uso di alcol e droghe a chi è al volante. Un dramma che rimbalza, poco dopo, su siti e gruppi social. Anche il sindaco Sergio Di Maio viene informato ed esprime il cordoglio personale, a nome della giunta e della comunità alla famiglia.

Antonia Casini

Enrico Mattia Del Punta