Scontro frontale sull’Aurelia Morto don Roberto Federighi Grave lutto per la chiesa pisana

Dolore e commozione nel mondo della chiesa pisana. In un terribile incidente nel pomeriggio di lunedì 1° maggio sull’Aurelia, a Chioma, vicino a Rosignano, ha perso la vita don Roberto Federighi, parroco molto conosciuto e amato. Attualmente residente a Cascina, era nato il 4 novembre 1938 a Navacchio ed era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1964 dall’arcivescovo Ugo Camozzo. Don Roberto è stato cappellano a Vicarello (19641967), a Calcinaia (19681972), priore di Santa Lucia in Pisa (1972) e proposto di San Piero a Grado (dal 22 febbraio 1981). Nel corso del suo lungo percorso ha svolto prima il ruolo di amministratore della parrocchia di San Pietro in Palazzi (nel 1995), per diventarne, nel 1997, parroco. Dopo un periodo come vicario parrocchiale a Cascina, dal 2004 don Roberto Federighi è passato alla guida della comunità di San Ranieri al Cep, a Pisa. In pensione, non aveva mai smesso di dare una mano tra Cascina e le varie parrocchie scoperte della Diocesi. Don Roberto è stato anche insegnante di religione nelle scuole e assistente per gli adulti dell’Azione cattolica nonché direttore dell’ufficio diocesano pellegrinaggi dall’87 al 95. La notizia della morte di Don Roberto - che ha ‘formato’ generazioni di giovani - si è diffusa velocemente. Secondo una prima ricostruzione, il parroco 85enne era a bordo della sua auto quando ha perspil controllo della vettura – probabilmente per un malore - e si è scontrato frontalmente con un altro mezzo che procedeva in senso inverso. Inutili le cure dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Il conducente dell’altra vettura, un uomo di 71 anni, è stato trasportato in ospedale con un trauma alla spalla. In attesa degli esiti dell’autopsia, non è ancora stata fissata la data delle esequie. F.B.