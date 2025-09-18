Scontro frontale fra due moto. Muore a 16 anni, grave l’amico. L’incidente in un’area vicino all’Ikea

La scuola che è ricominciata da pochissimi giorni, la voglia di stare insieme e condividere la passione comune. Un pomeriggio di sole e di moto. Poi lo scontro in sella alle rispettive due ruote fra due degli amici della comitiva pisana. L’impatto è violentissimo. Leonardo Renzoni, 17 anni non ancora compiuti, muore poco dopo.

Sono pochi minuti dopo le 18, in un’area di sosta vicino all’Ikea. Si scherza, si sta insieme in uno dei pomeriggi ancora liberi, praticamente senza compiti. Leonardo, che ha 16 anni, il suo compleanno sarebbe stato a dicembre, è su un mezzo, il suo amico su un altro. Non si conosce ancora il perché ma i due veicoli vengono in contatto. I due ragazzi appaiono da subito molto gravi. Viene chiamato il numero di emergenza che passa la telefonata alla centrale operativa del 118 e da lì all’automedica e all’ambulanza della Pubblica assistenza di Pisa. I due giovanissimi sono entrambi in arresto. Vengono rianimati dai sanitari che fanno il possibile e caricati sui due mezzi di soccorso. Sul posto arriva anche la polizia municipale per i rilievi: sirene, caos, un via vai di macchine. Chiunque si trovi in quel posto, nella zona industriale, assiste a tutto.

È una corsa contro il tempo, a bordo dell’ambulanza per Leonardo si continua la rianimazione, ma non c’è nulla da fare: troppo gravi le ferite e le lesioni. Arriva già privo di vita in Pronto soccorso.

L’altro ragazzo giunge in codice rosso, il più grave previsto, e viene poi ricoverato in prognosi riservata.

Fuori dal Ps si radunano parenti e amici e i medici comunicano la notizia, Leonardo non ce l’ha fatta: il viso pulito, tanti sogni, l’amore per la moto come spesso accade a questa età. Chi è fuori non ci crede. Poco prima erano con lui, scherzavano con lui.

Nel parcheggio del centro svedese continuano ad arrivare le pattuglie dei vigili urbani che stanno in queste ore ricostruendo l’accaduto anche attraverso le testimonianze.

Si cercano immagini delle telecamere. In molti fra clienti e passanti assistono ai soccorsi e capiscono subito che c’è stato qualcosa di grave: l’incidente è accaduto nell’orario di rientro a casa dei pisani e dei pendolari.

Una giornata tristissima di Pisa: due le famiglie pisane strette nel dolore.

Antonia Casini