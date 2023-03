Scomparsa da tre giorni Ritrovata morta nel fiume

E’ stata cercata per tre giorni con l’aiuto degli elicotteri e anche dei cani molecolari specializzati nella ricerca di persone. Dai vigili del fuoco e dai volontari della Croce Rossa. La signora, con problemi di memoria, era scomparsa da San Frediano a Settimo. Ieri mattina, la bruttissima notizia. La donna è stata trovata morta in Arno, nell’area dei laghetti di Campo a San Giuliano Terme. Per tre giorni, i messaggi con la sua foto sono rimbalzati su tutti i social con la speranza di ritrovarla viva. Sul posto, oltre alla polizia con gli agenti delle Volanti, è stato chiamato anche il medico legale che ha stabilito che il decesso è dovuto a cause accidentali o naturali e comunque non violente. Non ci sono infatti segni particolari sul cadavere che possano far pensare ad altre ipotesi. La signora potrebbe essere caduta. E la stessa notizia del rinvenimento si è diffusa su tutti i siti e social, con conseguenti messaggi di cordoglio da parte dei navigatori che hanno sperato a lungo.

In questi giorni, dal 2 marzo, quando i familiari hanno presentato la denuncia, c’erano stati anche presunti avvistamenti: anche in centro città. Indicazioni che, però, sono poi risultate, purtroppo, non veritiere. Il corpo è stato trasferito a Medicina legale su disposizione del pubblico ministero di turno.

Molto il dolore su facebook per questa vicenda che è stata seguita da numerose persone, la donna era conosciuta nella frazione cascinese di San Frediano.