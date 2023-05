Scognamiglio e Rizza stasera al Dream Volley

Un dibattito aperto, a partire dalle 20 di stasera al Dream Volley (I Passi) permetterà ai candidati del Pd Maria Antonietta Scognamiglio e Davide Rizza di presentare le loro proposte tra sport e sociale: "Lo sport: una chiave di lettura sociale per Pisa" è il titolo dell’iniziativa e, spiega Scognamiglio, "tra le proposte che avanzeremo c’è quella di realizzare nuove aree attrezzate per l’attività sportiva all’aperto, come il campo sportivo in via di Gello: avremo inoltre un’attenzione particolare all’edilizia scolastica sportiva accessibile a tutti", ci impegneremo per il rinnovo della convenzione con il Cus, che deve tornare a essere anche parco cittadino, quindi di libero accesso alle persone di tutte le età, perché pensiamo che, attraverso convenzioni per la ginnastica fisica adattata, proprio questi spazi possano essere utilizzati anche nelle ore mattutine".

Del resto per Scognamiglio, "lo sport è maestro di vita, è inclusione, è incontro tra culture diverse: per questo ritengo con forza e convinzione che debba tornare al centro dell’agenda politica a ogni livello e già nella consiliatura appena conclusa avevo presentato la proposta di realizzare un protocollo di intesa contro il bullismo e cyber bullismo in cui sarebbero state coinvolte anche le società sportive che avrebbero potuto portare la loro competenza per promuovere iniziative e progetti e partecipare ai percorsi informativi e formativi in accordo con la scuola, i servizi sociali e il terzo settore, ma la maggioranza di centrodestra ha votato contro: ecco, questo sarà invece il mio impegno per realizzarlo al più presto coinvolgendo sempre di più le società sportive".