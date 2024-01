Sciopero di sabato con ‘qui pro quo’

Uno scambio di persona, creato da un malinteso ’uditivo’ tra l’autore del servizio e chi lo ha impaginato e titolato.

Nell’edizione di ieri, in un sommarietto dell’articolo sullo sciopero con presidio della polizia municipale, abbiamo erroneamente citato l’ex comandante della polizia municipale Paolo Migliorini ( il quale attualmente non si trova in servizio, per le note vicende che lo riguardano e che sono state al centro delle cronache delle ultime settimane), al posto del collega Alberto Messerini, di cui - appunto - si parlava nel testo dell’articolo.

Un qui pro quo, nel senso letterale del termine, di cui la redazione si scusa, con i diretti interessati e con i lettori.