Sciopero del Sant’Antonio, ecco le sanzioni

di Michele Bufalino

Dopo quasi 8 mesi dai fatti dell’ultimo Gioco del Ponte, il Consiglio degli Anziani, giovedì scorso ha votato in merito alle sanzioni per la squadra del Sant’Antonio. In queste ore infatti gli ex vertici della magistratura, ma anche i combattenti, stanno ricevendo le comunicazioni con le pene a loro comminate. Per larga parte della squadra, a partire dai responsabili militari e civili, fino ad arrivare ai combattenti, sarebbe stata infatti scelta la via dell’inibizione per uno o più anni, con l’impossibilità di concorrere o di svolgere ruoli di rappresentanza all’interno del Gioco del Ponte per le prossime edizioni.

Ma cos’ha portato a queste decisioni? Facendo un passo indietro, la squadra del ‘cinghiale’ infatti, guidata a giugno 2022 dallo storico capitano Franco Ceccanti, decise di non salire sul ponte e di non scendere sui lungarni per la sfilata, dato che alcuni combattenti erano stati giudicati non idonei alle visite mediche. Inutili trattative e proteste, con la sconfitta a tavolino dallo scontro, mai avvenuto, con San Michele. Il sopraggiunto limite d’età di Ceccanti e le dimissioni dell’ex Magistrato Gabriele Puccini, non senza polemiche per l’accaduto, sembrava avessero placato gli animi. Col tempo però le decisioni dei vertici del Gioco si sono fatte attendere, portando anche a incontri con le parti di Mezzogiorno e Tramontana, la magistratura di San Michele sentitosi defraudata per non aver potuto disputare lo scontro con gli avversari e tanti esponenti del Gioco che hanno chiesto pene esemplari per la mancata sfilata e il mancato scontro. A complicare la situazione sarebbe stata firmata una lettere, da parte degli esponenti del Sant’Antonio, inviata al Comune di Pisa, con l’espressa richiesta di non pubblicare i nomi di chi è stato colpito dal provvedimento, per eventuali danni morali e di immagine. Nessun componente del Consiglio degli anziani ha infatti rilasciato dichiarazioni, pur arrivando conferme in merito alle decisioni prese. Ora però, in seno al Gioco del Ponte, si crea un altro problema.

Se tutte le sanzioni confermate dovessero essere confermate, Sant’Antonio riuscirà, in soli 4 mesi, ad approntare una squadra per salire sul ponte? Lo abbiamo chiesto al nuovo magistrato del cinghiale, Domenico Grassi: "Nelle prossime ore arriveranno tutte le comunicazioni da parte del Consiglio degli Anziani, ma nel caso peggiore ci troveremmo con sole 5 squadre a Mezzogiorno - dichiara Grassi -. Non sarebbe possibile, se tanti uomini venissero colpiti, riuscire a costruire una squadra di 20 uomini per salire sul carrello. Non avremmo i numeri anche se dovessimo avvalerci degli esuberi delle altre squadre. A quel punto faremo le nostre valutazioni".