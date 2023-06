Sciopero dei lavoratori delle basi militari Usa in Italia, UilTuCS e Fisascat-Cisl in prima linea

Basi militari Usa, sciopero dei lavoratori. Dipendenti italiani delle basi Usa del nostro Paese – convocati dai sindacati Fisascat-Cisl e UilTuCS-Uil – si presenteranno di fronte ai cancelli dei siti militari, in occasione di due giornate di sciopero: l’appuntamento è per giovedì 29 di fronte alle Basi di Aviano (Aviazione), e Camp Darby-Pisa (Esercito), e a Vicenza (Esercito), dove è in programma una manifestazione nazionale. E per venerdì 30 giugno quando sciopereranno i lavoratori delle basi della Marina di Napoli e Sigonella.

"Pomo della discordia – spiega Sabina Bardi responsabile territoriale di UilTuCS di Pisa, il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro, ormai scaduto dall’ottobre 2021".