Sciopero dei dipendenti comunali: "Sosteniamo convinti la protesta"

Le opposizioni sostengono lo sciopero dei lavoratori comunali e in particolare dei vigili urbani in programma il prossimo 27 gennaio. Sia i capigruppo dell’opposizione (Matteo Trapani del Pd, Luigi Sofia di Sinistra Unita e Paolo Martinelli de La Città delle persone) che Ciccio Auletta per Diritti in Comune si schiarano con in lavoratori e criticano le scelte dell’amministrazione. "La riorganizzazione della macrostruttura comunale relativa alla Polizia municipale - osservano Trapani, Sofia e Martinelli - suscita grande preoccupazione. Il declassamento della figura apicale da dirigenziale ad elevata qualificazione, e il caos generato dalla nomina di Paolo Migliorini a comandante poi revocata ha causato un vuoto di direzione in un momento critico per la nostra città sul piano della sicurezza, privando l’amministrazione della figura apicale di riferimento. Questo stato di incertezza, perdurante da oltre sette mesi, mina l’efficacia della gestione comunale e impatta negativamente sul benessere dei nostri dipendenti. Risulta inoltre critica nel settore la mancanza di una revisione adeguata delle turnazioni e l’assenza di un regolamento sulla mobilità interna. Questi aspetti sono essenziali per garantire un ambiente lavorativo equilibrato e funzionale".

"Da tempo – è l’attacco di Auletta – evidenziamo pesanti criticità a partire dalla approvazione da parte della giunta Conti della riorganizzazione degli uffici (Macrostruttura) senza una visione generale dei servizi, senza un’accurata valutazione delle professionalità, trasferendo dipendenti da una Direzione all’altra senza alcun criterio, e per questo i dipendenti hanno richiesto di elaborare un regolamento sulla mobilità interna fondato su criteri oggettivi. La turnazione della Polizia municipale, l’applicazione di alcuni istituti contrattuali quali le posizioni verticali, l’applicazione del lavoro agile, e altre problematiche irrisolte che si trascinano da tempo, senza una visione generale dei servizi, senza un’accurata valutazione delle professionalità, trasferendo dipendenti da una Direzione all’altra senza alcun criterio, e per questo i dipendenti hanno richiesto di elaborare un regolamento sulla mobilità interna fondato su criteri oggettivi". A tutto questo, conclude il capogruppo di Diritti in comune, si aggiunge "un’altra scelta scellerata della Giunta: con la nuova macrostruttura è venuta meno la necessaria e corretta distinzione tra funzione amministrativa e politica, tanto che la direzione della polizia municipale è stata posta direttamente sotto il controllo politico del sindaco".