Sciopero dallo stadio. La città si "divide"

Opinione pubblica spaccata a metà dopo la decisione della Curva Nord di non entrare all’Arena Garibaldi a tempo indeterminato, fin quando non verranno risolte una volta per tutte le problematiche legate alla capienza dell’impianto, specialmente nel settore più popolare dello stadio pisano, limitato ad oggi al massimo a 2800 posti a disposizione, tutti esauriti in abbonamento fin dal mese di agosto 2023.

Disagi, aumento di biglietti, problematiche d’accesso e interventi di emergenza per un impianto che avrebbe bisogno di un pesante restyling, hanno messo a dura prova la pazienza del tifo organizzato nerazzurro. A pochi giorni da un derby importante contro lo Spezia, la decisione dello ‘sciopero dallo stadio’, poiché i gruppi della Curva Nord continueranno a seguire senza sosta invece la squadra in trasferta, ha generato diverse reazioni. Alcune pagine di opinione, frequentatissime dai tifosi sui social, hanno bloccato i commenti, come "Quelli che il Pisa", che si è limitata a condividere il comunicato della Curva: "Sicuramente è una posizione che dividerà e per evitare cose antipatiche disattiviamo i commenti". Libero scambio di opinioni invece su altri lidi, tra pagine e gruppi, con centinaia di commenti sulla vicenda. "Mi pesa immensamente ma così non ha senso andare allo stadio nella nostra curva - dichiara il tifoso Daniele B. -. Esorto la società ai fatti".

Dello stesso avviso Lorenzo C: "Vediamo se adesso qualcuno si muove per il bene del Pisa". Anche Simona M. è d’accordo con la posizione del tifo organizzato: "Sono anni che vanno avanti dicendo di risolvere il problema della capienza. I tifosi arrivati al limite. Fanno bene a non entrare". Netta anche la posizione di Sandra F.: "Ovviamente è un dispiacere immenso ma chi come me pensa che la Nord sia una delle poche curve in Italia a credere e professar coerenza, può solo annuire al comunicato e stringerle la mano". Opinione a metà tra pregi e difetti quella di Mario Z.: "La frustrazione di una situazione da anni irrisolta porta poi a decisioni che si possono più o meno condividere. Restano i problemi da risolvere che tutti sanno e nessuno risolve mai, ma l’Arena senza tifo diventa un teatro e penalizza la squadra. Vedremo cosa faranno società e Comune di Pisa".

Larghissimo il fronte contrario a questa decisione: "Il Pisa in questo particolar momento ha bisogno del vostro tifo che non può mancare, non sono d’accordo", dichiara Piero B. Dello stesso avviso Marco C: "Secondo me hanno sbagliato a iniziare da questa partita. Proprio il derby con lo Spezia...". Così anche Rossella Dei: "Non condivido assolutamente il pensiero della Nord. Non questa volta. Sabato è una partita troppo importante. L’Arena doveva essere una bolgia".